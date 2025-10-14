Advertisement
Bigg Boss 19 Update: 'टेडी डीयर' लाया राशन टास्क, हफ्तेभर का राशन मालती के कारण हुआ छूमंतर, बर्तन धोने को लेकर लड़े अमाल-फरहाना

Bigg Boss 19 Written Update: टीवी का सबसे पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' दर्शकों को काफी पसंद आ रहा ह. इस शो के लेटेस्ट एपिसोड में तान्या और नीलम के बीच मनमुटाव देखने को मिला. इसी बीच गौरव और अमाल नॉमिनेशन को लेकर बात करके नजर आए. चलिए जानते हैं आज क्या ड्रामा हुआ.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 14, 2025, 11:20 PM IST
बिग बॉस 19
बिग बॉस 19

Bigg Boss 19 Written Update: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' में आए दिन नए-नए ड्रामे देखने को मिल रहे हैं. आज के एपिसोड की शुरुआत नीलम गिरी और तान्या से होती है. तान्या नीलम से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नीलम बात करने से मना कर देती हैं. इसी बीच गौरव खन्ना अमाल से नॉमिनेट करने की वजह पूछते नजर आए. इस पर अमाल कुछ नहीं बोलते हैं. वहीं दूसरी तरफ अमाल को अभिषेक आगे से हाथ नहीं लगाकर बात करने की नसीहत देते हैं. अमाल इसे इग्नोर कर देते हैं. अभिषेक, शहबाद से अमाल को समझाने को कहते हैं. शहबाज सॉरी बोलते हैं लेकिन अमान उन्हें सॉरी बोलने को मना कर देते हैं. 

नीलम ने अमाल के साथ किया फ्लर्ट
इसके बाद अमाल, तान्या और नीलम से वापस ग्रुप में खेलने की बात करते नजर आते हैं, लेकिन इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है. जिसके बाद नीलम, अमाल के साथ फ्लर्ट करती नजर आती हैं और दूसरी तरफ अभिषेक, अशनूर के नाइट ड्रेस को पूल में फेंक देते हैं. जिससे अशनूर नाराज हो जाती है. अभिषेक का स्टीमर से हाथ जल जाता है. एक तरफ, मालती, अशनूर की गोद में सिर रखकर लेटती दिखती है और घरवालों के बिहेवियर के बारे में बात करती नजर आती हैं. नेहल, अशनूर और मालती की गॉसिप पर तंज कसते हुए गाने गाते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गौरव खन्ना से भिड़ी तान्या 
तान्या और नीलम दोनों एक-दूसरे की दोस्ती को लेकर बात करते नजर आते हैं, फिर तान्या, गौरव खन्ना से भिड़ती दिखती हैं. शहबाज, सफेद साड़ी पहनकर चिकनी चमेली गाने पर डांस करती है. रात के समय बेड पर नीलम और तान्या बात करते हैं. बिग बॉस तान्या को माइक ठीक से पहनने के लिए कहती हैं. देर रात, अमाल और शहबाज, मालती के बिस्तर पकड़ खींचते हैं और उनकी नींद खराब कर देते हैं. जिसके बाद मालती दोनों के सोने का इंतजार करती हैं. 

51वें दिन की जबरदस्त हुई शुरुआत
वहीं 51वें दिन की शुरुआत 'ड्रामा क्वीन' पर डांस करते हैं. फिर नेहल, अभिषेक को बाथरूम ड्यूटी करने के लिए बोलती हैं. बशीर, नेहर और अशनूर के सामने कहते हैं कि अभिषेक कभी काम नहीं करता है. अशनूर रिएक्ट करती हैं. बशीर, चॉपिंग करने से मना करते हैं कि जब तक अभिषेक टॉयलेट साफ नहीं करेंगे. ये ड्रामा लंबा चलता है. अभिषेक बजाज, कुनिका को वर्कआउट करवाते हैं. फिर फरहाना गौरव खन्ना से पूछती हैं उन्हें नेहल और उनकी दोस्ती को लेकर क्या मानना है. गौरव उन्हें अपनी समझ से बताते हैं और उन्हें नई जंग लड़ने की बात तैयारी करने के लिए कहते हैं. दूसरी तरफ, नेहल ने अभिषेक से टॉयलेट का शीशा साफ करने के लिए कहती हैं. इस बीच फरहाना कुछ कमेंट करती हैं, तो नेहल उस पर रिएक्ट करती हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बिग बॉस ने दिया राशन टास्क
आज मालती टेडी बियर को लेकर घूमती नजर आती है. मालती गलती से टेडी बियर को टेबल से टच करती है. फिर नेहल चालान करती है. इसे लेकर मालती भड़क जाती है और टेडी बियर फेंक देती है. नेहल और मालती में तगड़ी बहस होती है. सभी घरवाले दोनों को समझाते हैं और नेहल अंग्रेजी बोलने के लिए कुनिका के नाम पर तीसरा चालान काटती है. जिसके बाद अमाल और फरहाना भट्ट के बीच बर्तन धोने के मामले पर लड़ाई होती है. बशीर और कुनिका, अमाल को समझाते हैं. दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाते हैं. कुनिका भी फरहाना को समझाती हैं.  

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Bigg Boss 19 Update

