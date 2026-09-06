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Bigg Boss 20: सलमान खान के घर में इन सितारों ने मारी एंट्री, टीवी एक्ट्रेस से लेकर ओलंपिक चैंपियन तक हैं शामिल; देखें पूरी लिस्ट

Bigg Boss 20 Contestants: सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का ग्रैंड प्रीमियर हो चुका है और घर में एक के बाद एक कंटेस्टेंट्स की एंट्री शुरू हो गई हैं. होस्ट सलमान खान ने एमसी मैरी कॉम, कनिका मान और आसिफ खान सहित सभी कंटेस्टेंट्स का स्वागत किया. देखें पूरी लिस्ट-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 06, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:10 PM IST
Bigg Boss 20: सलमान खान के घर में इन सितारों ने मारी एंट्री, टीवी एक्ट्रेस से लेकर ओलंपिक चैंपियन तक हैं शामिल; देखें पूरी लिस्ट
Image Credit: बिग बॉस 20 में इन कंटेस्टेंट्स की हुई धमाकेदार एंट्री

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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