/Bigg Boss 20: सलमान खान के घर में इन सितारों ने मारी एंट्री, टीवी एक्ट्रेस से लेकर ओलंपिक चैंपियन तक हैं शामिल; देखें पूरी लिस्ट

Bigg Boss 20: आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं. 'बिग बॉस 20' की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है, जहां इसके ओजी (OG) होस्ट सलमान खान ने कमान संभालते हुए सभी कंटेस्टेंट्स का परिचय कराया है. इस शो का ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड फिलहाल इस वक्त जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर लाइव चल रहा है. मेगास्टार सलमान खान का कंटेस्टेंट्स के साथ मजेदार तालमेल, उनकी शानदार पंचलाइन और प्रतिभागियों द्वारा किए गए खुलासे इस एपिसोड के मुख्य आकर्षण रहे.
अगर आप इस प्रीमियर एपिसोड को देखने से चूक गए हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है. हम यहां आपको बिग बॉस सीजन 20 के सभी कंटेस्टेंट्स के बारे में रोमांचक जानकारियां देने जा रहे हैं. आइए जानते हैं इस सीजन में कौन-कौन शामिल हुआ है.
कनिका मान इस सीजन में बिग बॉस के घर में प्रवेश करने वाली पहली कंटेस्टेंट बन गई हैं. वह हरियाणा की रहने वाली एक लोकप्रिय टेलीविजन होस्ट और अभिनेत्री हैं. सलमान खान ने शो में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और साथ ही उनके 'नागिन 7' के किरदार को लेकर थोड़ी मस्ती भी की. वहीं दूसरी तरफ, वेब सीरीज 'पंचायत' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले मशहूर अभिनेता आसिफ खान भी इस शो का हिस्सा बनकर अपने करियर में एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहे हैं.
भारत की मशहूर और दिग्गज बॉक्सर एमसी मैरी कॉम (MC Mary Kom) ने भी बिग बॉस सीजन 20 में एक कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली है. यह उनके करियर में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि खेल जगत की यह दिग्गज खिलाड़ी अब ग्लैमर की दुनिया में कदम रख रही हैं. उनके अलावा, लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने भी इस शो में शानदार एंट्री की है, जो जियोहॉटस्टार के शो 'भोजपुरी बवाल' का भी हिस्सा रह चुकी हैं. इनके साथ ही, टेलीविजन की चर्चित अभिनेत्री माही विज भी इस बार बिग बॉस 20 के घर में अपना दम दिखाने आई हैं.
टीवी के सुपरहिट शो 'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी' में ऋतिक विरानी का लोकप्रिय किरदार निभाने वाले अभिनेता अमन गांधी भी इस विवादित रियलिटी शो में एंट्री कर चुके हैं. उनके साथ ही, अभिनेता करण वाही की एक्स-गर्लफ्रेंड उदिति सिंह भी इस शो में नजर आ रही हैं. शो में शामिल होने वाले अन्य कंटेस्टेंट्स में कुशाल तंवर उर्फ गुल्लू, काजी तौकीर, अर्शिफा खान, ईशा रिखी और कई अन्य नाम शामिल हैं.
दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि यह शो हर सोमवार से रविवार रात 9:00 बजे जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी (Colors TV) पर प्रसारित किया जाएगा.