Bigg Boss 20: दूसरे ही दिन टूटी मर्यादा! कैप्टेंसी टास्क में गाली-गलौज और नॉमिनेशन की आग में झुलसे ये 4 कंटेस्टेंट्स

Bigg Boss 20 Nomination: 'बिग बॉस 20' के घर में अभी शो को शुरू हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन कंटेस्टेंट्स के बीच टकराव का सिलसिला काफी तेज होता नजर आ रहा है. शो के दूसरे ही एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के दौरान काजी और यंग के बीच जमकर बहस और गाली-गलौज देखने को मिली.
वहीं, दूसरी ओर घर में पहला नॉमिनेशन टास्क भी संपन्न हुआ, जिसके बाद चार कंटेस्टेंट्स पर इस हफ्ते बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है. बिग बॉस ने खुद ऐलान किया है कि लव, अरिश्फा, कनिका और उदिति इस हफ्ते सीधे तौर पर नॉमिनेट हो चुके हैं.
'बिग बॉस 20' के दूसरे एपिसोड में घरवालों के बीच पहला नॉमिनेशन टास्क हुआ. इस टास्क में हर कंटेस्टेंट को किन्हीं दो घरवालों के नाम लेने थे, जिन्हें वे इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं. इसके बाद बिग बॉस ने प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए बताया कि जो भी कंटेस्टेंट नॉमिनेट होगा, उसके लिए ऑडियंस वोट करेगी. दर्शकों की वोटिंग के बाद जिसे सबसे कम वोट मिलेंगे, वह अपनी एक लाइफ (Life) खो देगा. नॉमिनेशन के दौरान कंटेस्टेंट्स ने अपनी-अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर नाम लिए, जिससे घर के समीकरण पूरी तरह बदलते दिखे. किसी ने अपने करीबी को बचाने का प्रयास किया, तो किसी ने सीधे तौर पर दूसरे सदस्य को निशाने पर लिया.
इस नॉमिनेशन टास्क में ईशा ने स्काउट और काजी को नॉमिनेट किया. अरिश्फा खान ने माही और आम्रपाली दुबे का नाम लिया. रिती ने उदिति और मारी कॉम को नॉमिनेट किया, जबकि गुल्लू ने आम्रपाली दुबे और लव गिल को नॉमिनेशन में डाला. कनिका ने अरिश्फा और लव को चुना, जबकि आसिफ ने कनिका और उदिति का नाम लिया. अमन ने लव और आम्रपाली को नामांकित किया, तो आम्रपाली दुबे ने गुल्लू और कनिका को चुना. स्काउट ने उदिति और अरिश्फा को नॉमिनेट किया. इसके बाद रोहैद ने कनिका और लव, लव ने गुल्लू और कनिका, माही ने अरिश्फा और उदिति, यंग ने लव और अरिश्फा, मारी कॉम ने अरिश्फा और गुल्लू, उदिति ने लव और आसिफ तथा काजी ने यंग और कनिका को नॉमिनेट किया.
सभी कंटेस्टेंट्स की वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिग बॉस ने उन चार नामों का ऐलान किया, जिन पर इस हफ्ते घर से बेघर होने का सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है. इसमें लव गिल, अरिश्फा खान, कनिका मान और उदिति शामिल हैं. इन चारों कंटेस्टेंट्स का भाग्य अब पूरी तरह से ऑडियंस के वोटों के भरोसे टिका हुआ है. बिग बॉस के कड़े नियम के मुताबिक, जिसे भी सबसे कम वोट मिलेंगे, वह अपनी एक लाइफ खो देगा, जिससे आने वाले एपिसोड्स में इन चारों का खेल और भी मुश्किल होने वाला है.
नॉमिनेशन से ठीक पहले कैप्टेंसी टास्क के दौरान भी घर में जमकर घमासान और ड्रामा देखने को मिला. काजी इस टास्क के संचालक की भूमिका निभा रहे थे और इसी दौरान उनकी यंग से तीखी बहस हो गई. दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत गाली-गलौज तक आ पहुंची. यंग ने काजी के संचालन पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है. टास्क के दौरान माही, रिती और लव गेम से पहले ही बाहर हो गए, जबकि अगले राउंड में उदिति, मैरी और रोहैद को बाहर होना पड़ा. आखिरी राउंड में संचालक काजी खुद कन्फ्यूज हो गए कि अंत में कौन बचा था, जिसके बाद यंग, गुल्लू और आसिफ कैप्टेंसी के तीन मुख्य दावेदार बनकर सामने आए.
'बिग बॉस 20' के घर में पहले ही नॉमिनेशन ने कंटेस्टेंट्स के बीच बनते-बिगड़ते रिश्तों और नए समीकरणों की एक स्पष्ट झलक दिखा दी है. एक तरफ जहाँ काजी और यंग के बीच का टकराव खुलकर सामने आ गया है, वहीं नॉमिनेशन में भी कई सदस्यों ने आपसी रणनीतियों के तहत एक-दूसरे को निशाना बनाया है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लव, अरिश्फा, कनिका और उदिति में से दर्शकों का सबसे कम सपोर्ट किसे मिलता है और किसकी 'बिग बॉस' की जर्नी पहले ही हफ्ते में खत्म होने की कगार पर पहुँचती है.