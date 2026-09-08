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Bigg Boss 20: दूसरे ही दिन टूटी मर्यादा! कैप्टेंसी टास्क में गाली-गलौज और नॉमिनेशन की आग में झुलसे ये 4 कंटेस्टेंट्स

Bigg Boss 20 Nomination: 'बिग बॉस 20' के दूसरे एपिसोड में ही कैप्टेंसी और नॉमिनेशन टास्क के दौरान जमकर बवाल हुआ. काजी और यंग के बीच गाली-गलौज हुई, वहीं लव, अरिश्फा, कनिका और उदिति पर इस हफ्ते बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है. जानिए पूरा अपडेट-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 08, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:43 PM IST
Bigg Boss 20: दूसरे ही दिन टूटी मर्यादा! कैप्टेंसी टास्क में गाली-गलौज और नॉमिनेशन की आग में झुलसे ये 4 कंटेस्टेंट्स

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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