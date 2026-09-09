'बिग बॉस 20' में घमासान: पहली कैप्टेंसी टास्क से पहले घर में बवाल, काजी तौकीर के 'साए' वाले ड्रामे से लोटपोट हुए घरवाले!

Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' को शुरू हुए अभी तीन दिन ही हुए हैं और घर का माहौल जबरदस्त बदलने लगा है. पहले नॉमिनेशन टास्क के बाद घर में तनाव बढ़ गया है. बुधवार को प्रसारित होने वाले चौथे एपिसोड के प्रोमो में बॉक्सर मैरी कॉम और मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी के बीच किचन ड्यूटीज को लेकर बहस होती दिख रही है.
रीति जब चाय बना रही थीं, तो मैरी कॉम ने उनसे उनकी तय ड्यूटी के बारे में पूछा. रीति ने जवाब दिया कि उनकी ड्यूटी बर्तन धोने की है, लेकिन वह मदद कर रही हैं. यह बात इतनी बढ़ गई कि रीति ने दो टूक कह दिया कि मैरी कॉम उनसे बात न करें.
प्रोमो में जब रीति तिवारी कहती हैं कि वह मैरी का सम्मान करती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कुछ भी सुन लेंगी, तो मैरी कॉम का गुस्सा बढ़ जाता है. मैरी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि वह क्या हैं. बॉक्सर ने आगे कहा कि सम्मान सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज से भी झलकता है.
एक तरफ जहां घर में तनाव का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ 'फेम गुरुकुल' फेम काजी तौकीर अपनी नौटंकी से सबका दिल जीत रहे हैं. 'डेन्यूब एरिया' में काजी अचानक जमीन पर लेट जाते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं, जैसे उन पर कोई 'साया' आ गया हो. उनकी यह मजेदार हरकत देखकर आसिफ खान, गुल्लू, माही विज और कनिका मान अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं.
बुधवार के एपिसोड में केवल झगड़े और नौटंकी ही नहीं, बल्कि पहला कैप्टेंसी टास्क भी देखने को मिलेगा. घर का पहला कैप्टन बनने के लिए आसिफ खान, गुल्लू और यंग डीएसए के बीच कड़ा मुकाबला होना है. अब देखना दिलचस्प होगा कि बिग बॉस के घर की पहली कमान किसके हाथ में आती है.
सीजन के पहले नॉमिनेशन टास्क में 04 सदस्य बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं- लव गिल, अर्शिफा खान, उदिति सिंह और कनिका मान. बिग बॉस ने इस बार 'एक्स्ट्रा जीवनदान' का नियम रखा है, जिसके तहत हर कंटेस्टेंट को एक एक्स्ट्रा लाइफ मिली है. दर्शक वोटिंग के जरिए यह तय करेंगे कि किससे 'जीवनदान' छीना जाए. हालांकि, इस एक्स्ट्रा लाइफ के वरदान के कारण माना जा रहा है कि इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' में किसी भी सदस्य का एविक्शन नहीं होगा.