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'बिग बॉस 20' में घमासान: पहली कैप्टेंसी टास्क से पहले घर में बवाल, काजी तौकीर के 'साए' वाले ड्रामे से लोटपोट हुए घरवाले!

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के चौथे एपिसोड में मैरी कॉम और रीति तिवारी के बीच किचन ड्यूटी को लेकर तीखी बहस देखने को मिली. वहीं काजी तौकीर ने अपने मजेदार ड्रामे से घरवालों को हंसाया. जानिए कैप्टेंसी टास्क और नॉमिनेशन की पूरी रिपोर्ट.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 09, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:46 PM IST
'बिग बॉस 20' में घमासान: पहली कैप्टेंसी टास्क से पहले घर में बवाल, काजी तौकीर के 'साए' वाले ड्रामे से लोटपोट हुए घरवाले!
Image Credit: बिग बॉस 20

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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