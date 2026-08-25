'बिग बॉस 20' में एंट्री के लिए रिया अहीर-लव गिल आमने-सामने, कौन बनेगा पहला कन्फर्म कंटेस्टेंट? ऐसे करें वोट

Bigg Boss 20 Biggest Update: बिग बॉस 20 का ग्रैंड प्रीमियर 6 सितंबर, 2026 को कलर्स टीवी पर होने जा रहा है. सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता है. इस बार का सीजन 'तथास्तु' (Tathas-two) थीम पर आधारित है, जिसमें 'एक्स्ट्रा जीवन दान' का एक अनोखा ट्विस्ट जोड़ा गया है. इस शो के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. मेकर्स ने 'फैंस का फैसला' के जरिए दर्शकों को एक खास पावर दी है.
हालांकि 'बिग बॉस 20' के मेकर्स ने अभी तक किसी भी कंटेस्टेंट के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन हाल ही में सलमान खान का एक नया प्रोमो जारी किया गया है. इस प्रोमो में 'फैंस का फैसला' प्रक्रिया के जरिए दर्शकों को रिया अहीर और लव गिल में से किसी एक को शो का सदस्य चुनने का मौका दिया गया है.
'बिग बॉस 20' के डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर जियो हॉटस्टार ने एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें रिया अहीर और लव गिल नजर आ रहे हैं. मेकर्स ने इस बार भी वही फॉर्मूला अपनाया है, जो उन्होंने पिछले 19वें सीजन में इस्तेमाल किया था. उस सीजन में, मृदुल तिवारी ने 'फैंस का फैसला' के जरिए शहबाज बदेशा को हराकर शो के पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट बनने का खिताब हासिल किया था. इस बार यह मुकाबला रिया अहीर और लव गिल के बीच है, जिनकी किस्मत का फैसला अब जनता के हाथों में है.
BIGG BOSS 20 VOTING UPDATE!
Fans will decide who enters the BiggBoss20 house between Rhiya Ahir and Love Gill
Voting lines are OPEN on the JioHotstar app.
Voting closes 2nd September, 11:59 PM.
Who do you want to see inside the house? BBTak pic.twitter.com/0h9zjjWuMx
BBTak (BiggBossTak) August 25, 2026
अगर आप अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को वोट देना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने एंड्रॉयड या आईओएस (iOS) फोन पर जियो हॉटस्टार ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें. इसके बाद, ऐप पर अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर जैसी जरूरी जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें. इसके बाद 'बिग बॉस 20 फैंस का फैसला' सेक्शन में जाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनें और सबमिट बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करें. याद रखें कि वोटिंग लाइन्स 2 सितंबर, 2026 को रात 11:59 बजे बंद हो जाएंगी.
छोटे पर्दे पर बिग बॉस रियलिटी शो पिछले 21 सालों से सफलतापूर्वक दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. इस शो के पिछले सीजन के विजेता गौरव खन्ना बने थे. वहीं, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान सीजन 4 से ही लगातार इस शो को होस्ट कर रहे हैं. अब देखना यह होगा कि इस नए सीजन में रिया और लव में से कौन बाजी मारता है.