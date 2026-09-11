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Bigg Boss 20: बादशाह से अलग होने के बाद दोबारा प्यार के लिए तैयार हैं ईशा रिखी?

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 की कंटेस्टेंट ईशा रिखी ने हाल ही में अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने सोसायटी की सोच और लगातार ट्रोलिंग के बीच दोबारा प्यार को मौका देने पर अपनी सोच को शेयर किया. ईशा ने कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है और लोगों की बातों से ज्यादा अपनी खुशियों को महत्व देना चाहिए.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 11, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:55 AM IST
Bigg Boss 20: बादशाह से अलग होने के बाद दोबारा प्यार के लिए तैयार हैं ईशा रिखी?

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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