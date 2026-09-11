Bigg Boss 20: बादशाह से अलग होने के बाद दोबारा प्यार के लिए तैयार हैं ईशा रिखी?

ईशा की मां भी उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही बातों और विवादों का हिस्सा बन गई थीं. बेटी होने के नाते ईशा को इस बात का दुख जरूर हुआ, लेकिन वो अपनी मां के फैसलों पर पूरी तरह रोक नहीं लगाना चाहतीं. उनका कहना है कि माता-पिता कई बार ऐसी चीजें समझ जाते हैं, जो बच्चे खुद नहीं समझ पाते. इसलिए वो अपनी मां के फैसलों में उनका साथ देती हैं. हां, बाद में बेटी होने के नाते उन्हें डांट भी देती हैं और पूछती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. लेकिन आखिरकार वो मानती हैं कि मां जो करती हैं, उसके पीछे उनका प्यार और अपनी बेटी के लिए चिंता होती है. ईशा के लिए मां का साथ देना और जरूरत पड़ने पर उन्हें समझाना, दोनों ही उनकी जिम्मेदारी हैं.