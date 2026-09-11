Bigg Boss 20: बादशाह से अलग होने के बाद दोबारा प्यार के लिए तैयार हैं ईशा रिखी?

ईशा रिखी इन दिनों बिग बॉस 20 के घर में नजर आ रही हैं. हालांकि, शो में एंट्री से पहले ही उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी बातें हो चुकी हैं. रैपर बादशाह के साथ शादी और फिर सेपरेशन की खबरों ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया. इस दौरान सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा. ऐसे में शो में जाने से पहले ईशा ने HT सिटी से बातचीत में बताया कि वो इन तमाम बातों को किस तरह देखती हैं और क्यों अब अपनी जिंदगी में दूसरों की राय से ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहती हैं.
ईशा का मानना है कि आज भी सोसायटी वूमन को उनके रिश्तों के आधार पर ज्यादा जज करती है. उन्होंने कहा कि भले ही लोग कहते हों कि अब लड़कियों के लिए समय बदल रहा है, लेकिन असल में हर इंसान अपनी अलग परेशानियों से गुजर रहा है. कोई अपनी भावनाएं खुलकर सामने रखता है, तो कोई उन्हें अपने तक सीमित रखता है.
ईशा ने बताया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की बातें शेयर कर देते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं कर पाते. ईशा के मुताबिक इसमें किसी को गलत ठहराना सही नहीं है. हर किसी का अपनी भावनाओं से निपटने का अपना तरीका होता है. वो कहती हैं कि उनके लिए सबसे जरूरी उनकी शांति है. अगर किसी बात को पब्लिक करने से आपकी शांति छिनती है, तो बेहतर है कि उसे शेयर ही न किया जाए.
ईशा की मां भी उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही बातों और विवादों का हिस्सा बन गई थीं. बेटी होने के नाते ईशा को इस बात का दुख जरूर हुआ, लेकिन वो अपनी मां के फैसलों पर पूरी तरह रोक नहीं लगाना चाहतीं. उनका कहना है कि माता-पिता कई बार ऐसी चीजें समझ जाते हैं, जो बच्चे खुद नहीं समझ पाते. इसलिए वो अपनी मां के फैसलों में उनका साथ देती हैं. हां, बाद में बेटी होने के नाते उन्हें डांट भी देती हैं और पूछती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. लेकिन आखिरकार वो मानती हैं कि मां जो करती हैं, उसके पीछे उनका प्यार और अपनी बेटी के लिए चिंता होती है. ईशा के लिए मां का साथ देना और जरूरत पड़ने पर उन्हें समझाना, दोनों ही उनकी जिम्मेदारी हैं.
पर्सनल लाइफ में इतने उतार-चढ़ाव देखने के बाद जब ईशा से पूछा गया कि क्या वो दोबारा प्यार के लिए तैयार हैं, तो उनका जवाब बिल्कुल साफ था, 'बिल्कुल नहीं'. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि प्यार का दरवाजा अभी बंद है और उस पर शायद सौ या हजार ताले लगे हुए हैं. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि ईशा का प्यार से भरोसा उठ गया है. वो प्यार में विश्वास करती हैं और उसका सम्मान भी करती हैं, लेकिन फिलहाल रोमांटिक रिलेशनशिप में जाने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं. उनका कहना है कि अभी वो खुद को ठीक करना चाहती हैं और पहले जैसी बनना चाहती हैं. हां, बिग बॉस के घर में जो दोस्त उन्हें मिलेंगे, उनसे मिलने वाले प्यार और अपनापन को वो जरूर स्वीकार करना चाहेंगी.
बिग बॉस का घर ऐसा है जहां कंटेस्टेंट्स की पुरानी जिंदगी को बार-बार लड़ाई में लाया जाता है. ईशा भी इस बात से अनजान नहीं हैं. बादशाह के साथ उनके रिश्ते और सेपरेशन को लेकर अगर शो में उनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उन्होंने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है. ईशा ने कहा कि फिलहाल वो किसी खास रिश्ते पर बात नहीं करना चाहतीं. वो चाहती हैं कि लोग उन्हें सिर्फ उनके पुराने रिश्ते से जोड़कर न देखें, बल्कि ईशा को एक व्यक्ति के तौर पर जानें. इसलिए जब तक होगा सकता है, वो ऐसे सवालों का जवाब देने से बचेंगी. साफ है कि इस वक्त ईशा का फोकस किसी रिश्ते, सफाई या विवाद पर नहीं, बल्कि खुद को संभालने और अपनी पहचान दोबारा बनाने पर है.