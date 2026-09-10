Bigg Boss 20: कौन किसके साथ? Scout की ग्रुपबाजी पर सवाल, Love-Rohed की केमिस्ट्री और Gullu-Qazi ने खींचा ध्यान

Bigg Boss 20 Latest Update: 'बिग बॉस 20' के घर में हर गुजरते दिन के साथ समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. एक तरफ जहां कंटेस्टेंट्स के बीच तीखा टकराव देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर में दोस्ती, बॉन्डिंग और नए ग्रुप बनने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. 10 सितंबर के एपिसोड से जुड़े जियो हॉटस्टार के सोशल मीडिया अपडेट्स में भी घर के इन बदलते रिश्तों की स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है.
जियो हॉटस्टार ने ‘बिग बॉस 20’ के लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते हुए स्काउट (Scout) के ग्रुप को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है. सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट अपडेट किया गया है, जिसके साथ लिखा, 'क्या स्काउट का ग्रुप बनाना, उन्हीं पर भारी पड़ेगा?' यानी स्काउट का अपना ग्रुप बनाना ही आगे चलकर उनके लिए मुसीबत बन सकता है? शो के इस मोड़ पर यह सवाल बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि घर के सभी सदस्य धीरे-धीरे अपनी लॉयल्टी और बॉन्डिंग तय कर रहे हैं.
शुरुआती दिनों में स्काउट, काजी तौकीर, लव गिल और अन्य कंटेस्टेंट्स के बीच अलग-अलग समीकरण देखने को मिले हैं. अगर घर के अंदर ग्रुपिज्म मजबूत होता है तो आने वाले टास्क और नॉमिनेशन की प्रक्रिया में इसका सीधा असर दिखाई देगा. हालिया एपिसोड में भी कैप्टेंसी टास्क के दौरान सदस्यों के बीच जमकर हंगामा और टकराव देखने को मिला, जिसके बाद घर का पहला कप्तान भी सामने आ चुका है.
जियो हॉटस्टार के एक अन्य सोशल मीडिया अपडेट ने लव गिल (Love Gill) और रोहेद खान (Rohed Khan) की बॉन्डिंग की ओर दर्शकों का ध्यान खींचा है. पोस्ट में पूछा गया, 'क्या आपको भी दिख रही है लव गिल और रोहेद खान के बीच केमिस्ट्री?' हालांकि अभी किसी रिश्ते पर स्पष्ट निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि यह नजदीकी सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहती है या इसका कोई नया एंगल सामने आता है.
जियो हॉटस्टार ने गुल्लू (Gullu) को लेकर भी मजेदार अपडेट शेयर किया है. गुल्लू का यह मजाकिया अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. इसके साथ ही काजी तौकीर (Qazi Touqeer) के साथ उनकी हैंगआउट बॉन्डिंग भी चर्चा में है. कुल मिलाकर 10 सितंबर के अपडेट्स बताते हैं कि शो में अब सिर्फ झगड़े ही नहीं, बल्कि बदलती केमिस्ट्री और ग्रुपबाजी भी कहानी को आगे बढ़ाने वाली है.