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Bigg Boss 20: कौन किसके साथ? Scout की ग्रुपबाजी पर सवाल, Love-Rohed की केमिस्ट्री और Gullu-Qazi ने खींचा ध्यान

Bigg Boss 20 Latest Update: बिग बॉस 20 के घर में आए दिन समीकरण बदल रहे हैं. क्या स्काउट का ग्रुप उन्हीं पर पड़ेगा भारी? जानिए लव गिल-रोहेद खान की केमिस्ट्री और गुल्लू-काजी की मस्ती से जुड़े 10 सितंबर के लेटेस्ट अपडेट्स-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 10, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:11 PM IST
Bigg Boss 20: कौन किसके साथ? Scout की ग्रुपबाजी पर सवाल, Love-Rohed की केमिस्ट्री और Gullu-Qazi ने खींचा ध्यान
Image Credit: Bigg Boss 20 Update 10 september

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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