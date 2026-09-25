काजी को गाली देने के बाद ट्रोल हुईं रीति तिवारी, तो पिता मनोज तिवारी का आया रिएक्शन; बोले- ‘डर-डर के देख रहा हूं शो’

इससे पहले 'बिग बॉस 20' में स्काउट से बातचीत के दौरान रीति ने अपने बचपन और पिता मनोज तिवारी के साथ रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटी की बेटी होने के कारण जिंदगी में हर चीज आसानी से मिल जाती है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस अलग रहा है. रीति ने कहा था, 'जब मैं 18 या 19 साल की थी, तो मैंने तय किया कि मैं अपने पिता के साथ समय बिताना चाहती हूं. मैं जानना चाहती थी कि वो किस तरह के इंसान हैं. लेकिन तब तक कुछ चीजों में देर हो चुकी थी. उन्होंने जो कुछ भी कमाया- उनका पैसा, दौलत, नाम, शोहरत और मौके ... वो मुझे नहीं मिले. मुझे बस उनका नाम मिला, जिसकी वजह से जहां भी मैं जाती हूं, मुझे सम्मान मिलता है.'