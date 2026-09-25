काजी को गाली देने के बाद ट्रोल हुईं रीति तिवारी, तो पिता मनोज तिवारी का आया रिएक्शन; बोले- ‘डर-डर के देख रहा हूं शो’

'बिग बॉस 20' में इन दिनों रीति तिवारी का नाम लगातार इंटरनेट पर छाया हुआ है. शो के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके गेम को लेकर खूब बातें हो रही हैं. दरअसल, एक टास्क के दौरान रीति ने काजी तौकीर और उदिति को लेकर ऐसा तंज कसा, जो कई लोगों को पसंद नहीं आया. इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. इसी बीच अब रीति के पिता और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी का भी बेटी के गेम को लेकर रिएक्शन सामने आया है. पैपराजी द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में मनोज तिवारी से रीति के बिग बॉस गेम को लेकर सवाल किया गया.
जब मनोज तिवारी से कहा गया कि उनकी बेटी के गेम की तारीफ हो रही है, तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, 'अरे बस बस. भगवान ठीक से रखे.' इसके बाद जब उनसे दोबारा बेटी के गेम को लेकर पूछा गया तो मनोज तिवारी ने कहा, 'बस डर डरकर देखता हूं.' उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर गॉसिप का टॉपिक बन गया है. वीडियो सामने आने के बाद लोग मनोज तिवारी के इस रिएक्शन पर भी अपना-अपना रिएकशन दे रहे हैं.
'बिग बॉस 20' के लेटेस्ट प्रोमो में एक टास्क के दौरान घरवालों को दो टीमों में बांटा गया है. एक टीम में रीति, यंग डीएसए, आम्रपाली, लव, आसिफ, स्काउट और मैरी कॉम नजर आए, जबकि दूसरी टीम में अमन गुप्ता, काजी तौकीर, माही, उदिति अरिश्फा और ईशा दिखाई दीं. टास्क के दौरान दोनों टीमों के बीच तंज का खेल हुआ. इसी दौरान रीति ने काजी तौकीर और उदिति के रिश्ते को लेकर कमेंट किया, जिसके बाद माहौल गरमा गया. प्रोमो के आखिर में काजी मनोज तिवारी से रीति को समझाने की गुजारिश करते भी नजर आए.
इससे पहले 'बिग बॉस 20' में स्काउट से बातचीत के दौरान रीति ने अपने बचपन और पिता मनोज तिवारी के साथ रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटी की बेटी होने के कारण जिंदगी में हर चीज आसानी से मिल जाती है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस अलग रहा है. रीति ने कहा था, 'जब मैं 18 या 19 साल की थी, तो मैंने तय किया कि मैं अपने पिता के साथ समय बिताना चाहती हूं. मैं जानना चाहती थी कि वो किस तरह के इंसान हैं. लेकिन तब तक कुछ चीजों में देर हो चुकी थी. उन्होंने जो कुछ भी कमाया- उनका पैसा, दौलत, नाम, शोहरत और मौके ... वो मुझे नहीं मिले. मुझे बस उनका नाम मिला, जिसकी वजह से जहां भी मैं जाती हूं, मुझे सम्मान मिलता है.'
रीति ने आगे अपने पिता से मिलने वाली मदद और अपने खर्चों को लेकर भी खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा, 'मैं मनोज तिवारी की बेटी हूं. मेरे साथ सम्मान जुड़ा है. और उन्होंने मुझे साफ-साफ कह दिया था कि वो मेरे करियर में मेरी मदद नहीं करेंगे. ऐसा किसी बुरी भावना से नहीं कहा था. उन्होंने कहा था कि अगर तुममें काबिलियत है, तो तुम खुद कर लोगी. मैं तुम्हारे लिए ये नहीं करूंगा. मेरे पिता ने मुझे बाहर पढ़ाई करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं दिए. क्योंकि मेरे पिता मुझे कुछ नहीं देते.'
रीति ने आगे कहा, 'मैं जो मांगती हूं, वो मुझे नहीं मिलता. महीने के खर्च के 20-25 हजार रुपये मिलते हैं और आपको क्या लगता है, मैं महीने के 20,000 रुपये नहीं कमा सकती? कभी-कभी, मैं पेट भरने के लिए दिन में दो बार 10 रुपये का वड़ा पाव खाती हूं. मैं 500 रुपये का डीजल भरवाती हूं. बस उतना ही, जितनी मुझे जरूरत होती है. सबको लगता है कि मैं बहुत अमीर और सुविधा से भरपूर वाले परिवार से हूं. लेकिन नहीं, मैं एक आम इंसान हूं. इसलिए, ये मुश्किल है.' अब प्रोमो में रीति के तेवर और पिता मनोज तिवारी के रिएक्शन ने शो को लेकर ऑडियंस की दिलचस्पी और बढ़ा दी है.