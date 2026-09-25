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काजी को गाली देने के बाद ट्रोल हुईं रीति तिवारी, तो पिता मनोज तिवारी का आया रिएक्शन; बोले- ‘डर-डर के देख रहा हूं शो’

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सामने आने के बाद शो को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. प्रोमो में रीति तिवारी से जुड़ा मामला सुर्खियों में है. इसी बीच उनके पिता और एक्टर-नेता मनोज तिवारी का रिएक्शन भी सामने आया है, जिसने लोगों को चौंका दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 25, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:41 AM IST
काजी को गाली देने के बाद ट्रोल हुईं रीति तिवारी, तो पिता मनोज तिवारी का आया रिएक्शन; बोले- ‘डर-डर के देख रहा हूं शो’

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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