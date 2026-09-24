बिग बॉस 20 में छलका मैरी कॉम का दर्द, बोलीं- मैं बहुत रोई हूं

वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम इन दिनों सलमान खान के पॉपुलर शो बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं. रिंग में बड़े लोगों को हराने वाली मैरी कॉम का बिग बॉस हाउस में दर्द छलका है. उन्होंने शो में अपनी पर्सनल लाइफ और स्ट्रगल के बारे में खुलकर बात की है. मैरी कॉम ने शो में बताया है कि उनकी लाइफ में एक समय ऐसा आया था जब वह पूरी तरह से टूट गई थी. मैरी ने सबकुछ खत्म करने का सोच लिया था.
वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम इन दिनों 'बिग बॉस-20' में नजर आ रही हैं. शो को दौरान मैरी कॉम ने बताया कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी था, जब उन्होंने सब कुछ खत्म करने के बारे में सोचा था, लेकिन अपने छोटे बच्चों की वजह से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी.मैरी कॉम साथी कंटेस्टेंट ईशा रिखी, रीति तिवारी और कनिका मान के साथ अपने स्ट्रगल के बारे में बात की, उन्होंने बताया कि भले ही दुनिया उन्हें बॉक्सिंग रिंग के अंदर अपनी ताकत के लिए जानती है, लेकिन उनके जीवन में ऐसे पल भी आए हैं, जह वह पूरी तरह से टूट गई थीं.
मैरी ने कहा, "मैंने बचपन से ही बहुत कुछ झेला है. मैंने अपने परिवार, राज्य और देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी है. मेरी तरह कौन लड़ सकता है? ये एक बड़ी चुनौती है. मैं एक एथलीट हूं, जो मेडल जीतना चाहती है, मेरे लिए एक-दो मेडल काफी नहीं है. मेरे अंदर अभी भी जीतने की भूख है लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से अब हिस्सा नहीं ले सकती. बातचीत के दौरान मैरी कॉम ने बताया कि अब उनके लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि वह पहले बहुत रोया करती थीं और अब उन्हें अपने आंसू रोकने की जरूरत महसूस होती है. उन्होंने कहा, "मैं बहुत रोई हूं. अब धीरे-धीरे मुझे आंसू अंदर खींचने होंगे."
मैरी कॉम की बात करें तो, वह भारत की सबसे कामयाब बॉक्सर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपने शानदार करियर और संघर्षों से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है. उन्होंने 6 बार (2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018) महिला विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता है. वह विश्व चैंपियनशिप में 8 पदक जीतने वाली एकमात्र मुक्केबाज हैं. साथ ही, वह पांच बार एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन भी रह चुकी हैं. मणिपुर के बॉक्सर डिंग्को सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने बॉक्सिंग चुनी लेकिन शुरुआती दिनों में उनके पिता इसके खिलाफ थे. उन्होंने छुप-छुपकर प्रशिक्षण लिया और कई आर्थिक तंगियों का सामना किया.
-आईएएनएस इनपुट के साथ