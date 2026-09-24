बिग बॉस 20 में छलका मैरी कॉम का दर्द, बोलीं- मैं बहुत रोई हूं

मैरी ने कहा, "मैंने बचपन से ही बहुत कुछ झेला है. मैंने अपने परिवार, राज्य और देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी है. मेरी तरह कौन लड़ सकता है? ये एक बड़ी चुनौती है. मैं एक एथलीट हूं, जो मेडल जीतना चाहती है, मेरे लिए एक-दो मेडल काफी नहीं है. मेरे अंदर अभी भी जीतने की भूख है लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से अब हिस्सा नहीं ले सकती. बातचीत के दौरान मैरी कॉम ने बताया कि अब उनके लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि वह पहले बहुत रोया करती थीं और अब उन्हें अपने आंसू रोकने की जरूरत महसूस होती है. उन्होंने कहा, "मैं बहुत रोई हूं. अब धीरे-धीरे मुझे आंसू अंदर खींचने होंगे."