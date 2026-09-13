Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bigg Boss 20: सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल पर कमेंट करना मैरी कॉम को पड़ा भारी, टीम को देनी पड़ी सफाई

मैरी कॉम ने बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के जिक्र होने बोला कि मेरे जैसा कोई अचीव नहीं किया. उनके इस बयान के बाद उनकी टीम को सफाई देनी पड़ी.

Written ByShilpa
Published: Sep 13, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:32 PM IST
Bigg Boss 20: सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल पर कमेंट करना मैरी कॉम को पड़ा भारी, टीम को देनी पड़ी सफाई

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौन है कोल्हापुर की 'माधुरी'? जिसके दीदार के लिए थम गई शहर की रफ्तार, VIDEO Viral
2
3
4
5