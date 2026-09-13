Bigg Boss 20: सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल पर कमेंट करना मैरी कॉम को पड़ा भारी, टीम को देनी पड़ी सफाई

बॉक्सिंग में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडिलस्ट और छ बार वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम इन दिनों बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं. मैरी कॉम अपने बेबाद अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उनके बेबाक बयान से फिर से विवाद शुरू हो गया है. दरअसल बिग बॉस शो में इंडियन महिला खिलाड़ियों की अचीवमेंट्स की बात हो रही थी, उस समय मैरी कॉम ने जो बोला उसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए. वहीं अब उनकी टीम को सफाई देनी पड़ी.
बिग बॉस 20 के एपिसोड में मैरी कॉम और काजी तौकीर भारतीय महिला खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे. काजी ने देश का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों का नाम लिया. उन्होंने सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल का जिक्र किया. काजी ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी उससे पहले मैरी कॉम बोल पड़ती है कि, लेकिन मेरे जैसा कोई अचीव नहीं किया. इसके बाद उन्होंने अपनी खेल की उपलब्धियों के बारे में बताया.
Qazi giving salute to mary kom #BiggBoss20 pic.twitter.com/ALtS8lNbNd
(@Frozen_pratik) September 11, 2026
मैरी कॉम का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन देखने को मिला. लोगों का कहना है कि काजी ने केवल दूसरी महिला खिलाड़ियों का नाम लिया लेकिन मैरी ने तो तुलना करनी शुरू कर दी. कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर मैरी का ये जवाब काफी घमंडी लगा.
सोशल मीडिया पर बढ़ती आलोचना के बीच मैरी कॉम की टीम ने इंस्टाग्राम पर सफाई दी है. टीम ने कहा कि मैरी कॉम की बात को दूसरे तरीके से समझा है तो इसलिए वह माफी मांगते हैं. टीम ने पोस्ट में लिखा- मैरी का इरादा किसी भी दूसरे खिलाड़ी को छोटा दिखाना नहीं था. वह किसी अन्य खिलाड़ी के साथ अपनी अजीवमेंट की तुलना नहीं करना चाहती थी. मैरी इंडिया के लिए खेलने वाले हर खिलाड़ी का सम्मान करती हैं. टीम ने बोला कि हर खिलाड़ी का अपना सफर होता है. जब भी कोई खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाता है, तो यह देश के लिए सम्मान और गर्व की बात है.
We apologise if Mary’s words were misunderstood. There was never any intention to demean or compare the journey with that of another athlete. Mary has immense respect for every athlete who represents India and gives their heart and soul to the sport.
Every journey is unique,…
(@MangteC) September 13, 2026
मैरी कॉम फरवरी में तलाक से जुड़े बयान को लेकर काफी ट्रोल हो चुकी थी. मैरी कॉम ने पति के लिए बयान दिया था जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया था. ट्रोलिंग के बाद मैरी ने माफी मांगी थी.