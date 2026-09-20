'अपनी परवरिश दिखा रहे हो...' , Katrina Kaif को ट्रोल करने वालों पर भड़के Salman Khan; कैमरे के सामने उतारे कपड़े

Bigg Boss 20: सोशल मीडिया पर अक्सर फिल्मी सितारों को किसी-न-किसी वजह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है और ये आजकल काफी ट्रेंड बन गया है. अक्सर लोग हालात को समझे बिना कैटरीना कैफ, सलमान खान और वरुण धवन जैसे सितारों को निशाने पर लेते रहते हैं. अब सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' में उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है.
'बिग बॉस 20' के इस 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाने के मूड में नजर आए. अपने बदले हुए शरीर पर कमेंट करने वालों का मुंह बंद करने के लिए अपनी शर्ट उतारने के बाद, उन्होंने अपनी पुरानी दोस्त और को-स्टार कैटरीना कैफ का भी खुलकर बचाव किया.
इस हफ्ते की शुरुआत में मुंबई में अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में शामिल होने के बाद से कैटरीना कैफ को सोशल मीडिया पर काफी कड़वी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था. लोग उनके पहले बच्चे के जन्म के बाद बढ़े हुए वजन को लेकर उन्हें निशाना बना रहे थे. हालांकि, कई लोगों ने इस नफरत के खिलाफ कैटरीना का समर्थन किया और अब सलमान खान भी उनके बचाव में उतर आए हैं.
बिग बॉस के शनिवार के एपिसोड में सलमान ने इस हफ्ते कंटेस्टेंट्स के बीच हुई एक घटना पर बात की। टास्क के दौरान हुए झगड़े के बाद यूट्यूबर ScoutOP ने अपनी यूट्यूब और गेमिंग कम्युनिटी से अरिश्फा खान के लिए कहा था 'खत्म कर दो इसको'. इस टिप्पणी की निंदा करते हुए सलमान ने कहा कि लोग दूसरों के लुक्स पर कमेंट करके और उन्हें नीचा दिखाकर सोशल मीडिया से पैसे कमाते हैं. सलमान ने कहा, 'किसी को नीचा दिखा के आप पैसे कमा रहे हैं.' उन्होंने कहा कि ट्रोलर्स अक्सर सेलेब्रिटीज के शरीर, वजन, लुक, परिवार, करियर की असफलताओं और मां बनने जैसे व्यक्तिगत पड़ावों को निशाना बनाते हैं. सलमान ने आगे कहा, 'आप अपनी परवरिश दिखा रहे हो.'
प्रेग्नेंसी के बाद कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग पर सवाल उठाते हुए सलमान ने पूछा कि हाल ही में मां बनी किसी अभिनेत्री के वजन और लुक्स पर लोग कमेंट क्यों कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'प्रेग्नेंट होने के बाद हर किसी का वजन बढ़ता है.' सलमान ने आगे कहा कि जब वह फिल्मों में वापसी करेंगी तो फिर से फिट हो जाएंगी और फिलहाल कैटरीना को अपने परिवार के साथ वक्त बिताने दिया जाना चाहिए.
सलमान ने पहचान छिपाकर दूसरों को ट्रोल करने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि लोग खुद अपनी शक्ल से इतने बेजार होते हैं, फिर भी दूसरों के चेहरे और वजन पर कमेंट करने पहुंच जाते हैं.
खुद को मिलने वाली ट्रोलिंग पर बात करते हुए सलमान ने कहा कि लोग दूसरों की नाकामी का जश्न मनाते हैं और उम्र बढ़ने पर उन्हें निशाना बनाते हैं. उन्होंने कहा, 'बूढ़ा हो गया, बेशक 60 साल का हो गया. आप हर समय 'मैंने प्यार किया' वाले लुक में नहीं रह सकते.' उन्होंने ट्रोलिंग के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा, 'आप क्या ट्रोल करना चाहते हैं और क्यों ट्रोल करना चाहते हैं?' इसके अलावा, सलमान ने यह आरोप भी लगाया कि कुछ प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स पैसे देकर सोशल मीडिया पर दूसरे सेलेब्रिटीज को टारगेट करवाते हैं.