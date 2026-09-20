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'अपनी परवरिश दिखा रहे हो...' , Katrina Kaif को ट्रोल करने वालों पर भड़के Salman Khan; कैमरे के सामने उतारे कपड़े

Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई. उन्होंने प्रेग्नेंसी के बाद कैटरीना कैफ के बढ़ते वजन को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया और बॉडी शेमिंग करने वालों को आईना दिखाया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 20, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:22 AM IST
'अपनी परवरिश दिखा रहे हो...' , Katrina Kaif को ट्रोल करने वालों पर भड़के Salman Khan; कैमरे के सामने उतारे कपड़े
Image Credit: Katrina Kaif को ट्रोल करने वालों पर भड़के Salman Khan

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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