दोस्त-बहन या कुछ और?: लव-गुल्लू की नजदीकियों से उड़ी Scout-Yung की नींद! गेमर ने फुसफुसाते हुए बयां किया अपने दिल का हाल

सलमान खान का कॉन्ट्रोवर्शियल और पॉपुलर रिएलिटी शो 'बिग बॉस 20'इन दिनों ऑडियंस का भरपूर एंटरटेनमेंट कर रहा है. पिछले वीकेंड का वार में हुए हंगामे और कड़वाहट का असर अब भी घर के माहौल पर साफ देखा जा सकता है. सलमान खान द्वारा कंटेस्टेंट्स के रिश्तों और उनके गेम-प्लान पर सवाल उठाने के बाद हर कोई अपने-अपने रिश्तों को सुधारने या बदलने में लगा हुआ है. काजी तौकीर और कनिका मान के बीच हुई तीखी बहस के बाद, सलमान ने सभी घरवालों को सेफ गेम खेलना छोड़कर अपना असली चेहरा दिखाने की सलाह दी थी. इसके बाद से ही घर के अंदर वफादारी, दोस्ती और प्लानिंग को लेकर नया घमासान छिड़ गया है.
हालांकि, घर में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है लव गिल और गुल्लू (कुशाल तंवर) की बढ़ती करीबियां, जिसने बाकी कंटेस्टेंट के कान खड़े कर दिए हैं. सोमवार के एपिसोड में इस रिश्ते को लेकर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली. घर के मेन गेमर स्काउट (तन्मय सिंह) और यंग (Yung DSA), लव गिल के इस बदले हुए रवैये से बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे हैं.
लव गिल और गुल्लू की बढ़ती नजदीकियों पर बात करते हुए स्काउट और यंग को एक कोने में बैठकर फुसफुसाते हुए देखा गया, जिसमें उन्हें लव गिल की बदली प्रायोरिटी पर चिंता जताते हुए देखा गया. स्काउट और यंग का मानना है कि गुल्लू के करीब जाने के बाद से लव गिल का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है, जो आगे चलकर गेम में उन सभी के लिए मुसीबत बन सकता है. वहीं शो के दौरान रिश्तों पर जारी इस बहस के बीच सलमान खान का सिग्नेचर मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला.
#ScoutOP & #YungDSA are scared of getting feelings stronger for #LoveGill even as a FRIEND or SISTER Scout doesn't want to overlap any feelings as He has Home (Kaashvi) Yung explained him so well, Thanks YungDSA for being there #BiggBoss20 #BB20 https://t.co/vC83Z6C5SE
— Me_Jinx (@I_am_Jinxxx) October 5, 2026
सलमान ने उदिति से मुस्कुराते हुए पूछा, 'दिल तोड़ने का क्या कारण होता है? क्या वही कारण होता है?' उदिति ने हंसते हुए जवाब दिया, 'सर, बहुत कारण होते हैं.' इसके तुरंत बाद सलमान ने काजी तौकीर पर निशाना साधते हुए कहा, 'एक समुंदर छुपा हुआ है तुम्हारे अंदर, कितने समुंदर?' काजी ने फौरन सफाई देते हुए कहा, 'नहीं सर, प्यार तो बीवी से ही है.' इस पर सलमान ने चुटकी लेते हुए याद दिलाया कि उनकी पत्नी टीवी पर उन्हें 24 घंटे देख रही हैं और उनकी हर हरकत और इरादे को पूरी तरह से समझ रही हैं.
जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, घर के अंदर रिश्ते हर दिन तेजी से बदल रहे हैं. एक तरफ जहां काजी जैसे खिलाड़ी अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ लव गिल, गुल्लू, स्काउट और यंग के बीच पनप रहा ये नया ड्रामा आने वाले दिनों में बड़ा रूप ले सकता है. देखना दिलचस्प होगा कि स्काउट और यंग की ये नाराजगी क्या लव गिल को उनके पुराने दोस्तों से दूर कर देगी, या फिर ये सिर्फ एक नया गेम-प्लान है. फिलहाल, 'बिग बॉस 20' के घर में दोस्ती, प्यार और धोखे का ये मिला-जुला खेल ऑडियंस को टीवी स्क्रीन से बांधे रखने में पूरी तरह कामयाब रहा है.