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दोस्त-बहन या कुछ और?: लव-गुल्लू की नजदीकियों से उड़ी Scout-Yung की नींद! गेमर ने फुसफुसाते हुए बयां किया अपने दिल का हाल

Bigg Boss 20: सलमान खान का शो 'बिग बॉस 20' खूब सुर्खियां बटोर रहा है. वीकेंड के वार में कंटेस्टेंट्स के बीच अनबन दिखी, तो सोमवार को स्काउट और यंग गुल्लू के साथ लव गिल की बढ़ती नजदीकियों से काफी नाराज दिखे. दोनों आपस में फुसफुसाते हुए लव के बदले व्यवहार पर अपनी बातें करते हुए नजर आए.

Written ByJyoti Rajput
Published: Oct 06, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 08:19 AM IST
दोस्त-बहन या कुछ और?: लव-गुल्लू की नजदीकियों से उड़ी Scout-Yung की नींद! गेमर ने फुसफुसाते हुए बयां किया अपने दिल का हाल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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