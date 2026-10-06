दोस्त-बहन या कुछ और?: लव-गुल्लू की नजदीकियों से उड़ी Scout-Yung की नींद! गेमर ने फुसफुसाते हुए बयां किया अपने दिल का हाल

जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, घर के अंदर रिश्ते हर दिन तेजी से बदल रहे हैं. एक तरफ जहां काजी जैसे खिलाड़ी अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ लव गिल, गुल्लू, स्काउट और यंग के बीच पनप रहा ये नया ड्रामा आने वाले दिनों में बड़ा रूप ले सकता है. देखना दिलचस्प होगा कि स्काउट और यंग की ये नाराजगी क्या लव गिल को उनके पुराने दोस्तों से दूर कर देगी, या फिर ये सिर्फ एक नया गेम-प्लान है. फिलहाल, 'बिग बॉस 20' के घर में दोस्ती, प्यार और धोखे का ये मिला-जुला खेल ऑडियंस को टीवी स्क्रीन से बांधे रखने में पूरी तरह कामयाब रहा है.