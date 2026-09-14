Add Zee Business As A Preferred Source
App

उदिति सिंह ने आसिफ को बोला बदतमीज, कहा- 'मुझे बिना बात के टच-वच नहीं पसंद'

बिग बॉस 20 में शांत रहने वाली उदिति सिंह की आसिफ खान के साथ जमकर लड़ाई हुई. उदिति सिंह ने आसिफ को बोला कि वह बदतमीज हैं.

Written ByShilpa
Published: Sep 14, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:58 PM IST
उदिति सिंह ने आसिफ को बोला बदतमीज, कहा- 'मुझे बिना बात के टच-वच नहीं पसंद'

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्याज-लहसुन-अदरक ने बिगाड़ा बजट, खुदरा महंगाई बढ़कर 4.82% पहुंची
2
3
4
5