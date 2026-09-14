उदिति सिंह ने आसिफ को बोला बदतमीज, कहा- 'मुझे बिना बात के टच-वच नहीं पसंद'

Bigg Boss 20: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 20 में हर छोटी बात पर लड़ाई होती रहती है. शो में आम्रपाली दुबे, अरिश्फा खान, माही विज समेत कंटेस्टेंट्स आपस में एक दूसरे से लड़ चुके हैं. अभी तक शांत रहने वाली उदिति सिंह खुलकर सामने आई है. वीकेंड के वार में उदिति सिंह को सबसे कम वोट्स मिले हैं. वीकेंड के वार में सलमान खान ने उन्हें खुलने की सलाह दी थी.
बिग बॉस 20 का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है. प्रोमो में देखने को मिलता है कि आसिफ उदिति को जोर से ताली मारते हैं. आसिफ की ये हरकत उदिति को पसंद नहीं आता है. वह अमन से आसिफ की हरकत के बारे में बात करती है. बोलती है कि उसने जोर से आकर यूं ताली मारी है और मुझे लगा है. ये बात आसिफ सुन लेते हैं. जिसके बाद बोलते हैं कि ताली एक हाथ से बजती हैं या दो हाथ से. इसके बाद उदिति आसिफ को बदमीज का टैग देती हैं.
आसिफ आकर उदिति से बोलते हैं कि आपको ज्यादा तेज लग गई थी. जिसके बाद उदिति बोलती है कि हां लग गई थी. मुझे लगा कि आपने ये जानकर किया है. मुझे ये बदतमीजी लगी. जिसके बाद आसिफ उदिति को लेस टैलेंटेड बोलते हैं. उदिति आसिफ को बोलती है कि आप पर्सनल जा रहे हो, दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है. वहीं उदिति पूल के पास बैठकर बोलती है कि वह इसलिए किसी से बात नहीं करती हैं.
उदिति सिंह और करण वाही रिलेशनशिप में रह चुके हैं. बिग बॉस 20 में उदिति ने करण को लेकर बात की थी. उदिति ने बताया कि वह करण के साथ लगभग ढाई साल तक रिलेशनशिप में थे. दोनों रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थे. उदिति और करण की पहली मुलाकात लंदन में हुई थी. जिसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई जिसके बाद दोनों ने डेट करने लगे. वहीं चर्चा हो रही थी कि करण वाही शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री में आ सकते हैं.