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बिग बॉस 20: 'करण वाही से ब्रेकअप मेरे लिए था वरदान...' उदिति सिंह ने बयां किया अपना दर्द!

Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' की कंटेस्टेंट उदिति सिंह ने लेटेस्ट एपिसोड में करण वाही के साथ अपने ब्रेकअप पर बात की और इसे 'वरदान' बताया. जानें लॉकडाउन में पेट और एज गैप को लेकर हुई लड़ाइयों कू पूरी कहानी-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 29, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 05:43 PM IST
बिग बॉस 20: 'करण वाही से ब्रेकअप मेरे लिए था वरदान...' उदिति सिंह ने बयां किया अपना दर्द!

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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