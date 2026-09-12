Bigg Boss 20 में छिड़ी जुबानी जंग! माही विज से भिड़ीं आम्रपाली दुबे, गरमाया घर का माहौल

आम्रपाली दुबे को ऑडियंस उनकी जिंदा दिली, चुलबुले और एंटरटेनिंग अंदाज के लिए जानते हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में उनका एक अलग साइड भी सामने आ रहा है. माही के साथ हुई बहस ने दिखाया कि जरूरत पड़ने पर वो सीधी और साफ बात कहने से पीछे नहीं हटतीं. रियलिटी शो में जहां हर कदम रिश्तों में बदलाव देखने को मिला है, वहां अपनी राय पर कायम रहना अपने आप में एक चुनौती है. आम्रपाली ने इस चुनौती का सामना अपने अंदाज में किया और ये जता दिया कि टकराव की स्थिति में वो आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं.