Bigg Boss 20 में छिड़ी जुबानी जंग! माही विज से भिड़ीं आम्रपाली दुबे, गरमाया घर का माहौल

बिग बॉस का घर एक बार फिर बहस, तकरार और बदलते रिश्तों का गवाह बना. इस बार आम्रपाली दुबे और माही विज के बीच हुई तीखी नोक-झोंक ने माहौल को पूरी तरह गरमा दिया. मामला साथी कंटेस्टेंट उदिति को लेकर आम्रपाली की कही गई कुछ बातों से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते बातचीत तीखे टकराव में बदल गई. माही ने आम्रपाली की टिप्पणियों का कड़ा विरोध किया और उदिति का साइड लेते हुए उनके सामने अपनी बात रखी. दोनों के बीच बढ़ते तनाव ने घर के बाकी मेंबर्स का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया.
बहस के दौरान माही विज ने उदिति का खुलकर सपोर्ट किया. उनका मानना था कि आम्रपाली की टिप्पणियां अपनी सीमा पार कर गई थीं और इस तरह की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. माही ने आम्रपाली का सामना करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और सवाल उठाया कि किसी साथी कंटेस्टेंट के बारे में इस तरह के कमेंट्स करना कितना सही नहीं है.
आम्रपाली और माही विज की इस बातचीत का लहजा जैसे-जैसे तीखा होता गया, वैसे-वैसे दोनों के तेवर भी बदलते नजर आए. माही जहां उदिति के लिए मजबूती से खड़ी रहीं, वहीं आम्रपाली ने भी अपने शब्दों को लेकर पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया. इस पूरे टकराव में आम्रपाली दुबे का रवैया बेहद मजबूत रहा. एक्ट्रेस ने बहस के दौरान न तो अपनी बात वापस ली और न ही दबाव में आकर चुप रहने का फैसला किया.
उन्होंने अपनी बात को मजबूती से सामने रखा और खुद पर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. उनके तेवरों से साफ नजर आया कि बिग बॉस के घर में होने वाला टकराव उन्हें आसानी से अपनी बात बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. उनके इस बेबाक अंदाज ने विवाद का और ज्यादा हवा दे दी और घर का माहौल गरमा गया.
आम्रपाली दुबे को ऑडियंस उनकी जिंदा दिली, चुलबुले और एंटरटेनिंग अंदाज के लिए जानते हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में उनका एक अलग साइड भी सामने आ रहा है. माही के साथ हुई बहस ने दिखाया कि जरूरत पड़ने पर वो सीधी और साफ बात कहने से पीछे नहीं हटतीं. रियलिटी शो में जहां हर कदम रिश्तों में बदलाव देखने को मिला है, वहां अपनी राय पर कायम रहना अपने आप में एक चुनौती है. आम्रपाली ने इस चुनौती का सामना अपने अंदाज में किया और ये जता दिया कि टकराव की स्थिति में वो आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं.
बिग बॉस के घर में जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे कंटेस्टेंट्स के बीच मतभेद और आपसी रिश्ते भी खुलकर सामने आने लगते हैं. आम्रपाली और माही की ये बहस भी इसी बदलते माहौल की एक झलक है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस टकराव का असर दोनों के रिश्तों और घर के बाकी गणित पर कितना असर पड़ता है. फिलहाल आम्रपाली का निडर रवैया ये साइन जरूर दे रहा है कि आने वाले दिनों में ऑडियंस को उनके सफर में ऐसे और भी बेबाक पल देखने को मिल सकते हैं.