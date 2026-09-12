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Bigg Boss 20 में छिड़ी जुबानी जंग! माही विज से भिड़ीं आम्रपाली दुबे, गरमाया घर का माहौल

Bigg Boss 20 Update: बिग बॉस 20 के घर में एक बार फिर माहौल गरमा गया है. आम्रपाली दुबे और माही विज के बीच तीखी बहस ने सभी को हैरान कर दिया. ये झगड़ा उस समय शुरू हुआ, जब साथी कंटेस्टेंट उदिति सिंह को लेकर हुई बातचीत ने देखते ही देखते जुबानी जंग का रूप ले लिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 12, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 12:22 PM IST
Bigg Boss 20 में छिड़ी जुबानी जंग! माही विज से भिड़ीं आम्रपाली दुबे, गरमाया घर का माहौल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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