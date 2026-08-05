‘ये सफर आसान नहीं था…’ जिया शंकर की पोस्ट ने मचाई हलचल, रिवील किया होने वाले पति का चेहरा

टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर ने अपने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है. जिया ने हाल ही में अपने मंगेतर करण के साथ सगाई की अनाउंसमेंट की है. 5 अगस्त को एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की. इन फोटोज में पहली बार उन्होंने अपने मंगेतर का चेहरा भी दिखाया. पोस्ट शेयर करते हुए जिया ने लिखा, 'प्यार तब मिलता है जब आप इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते.' उनकी इस पोस्ट के बाद फैंस और दोस्तों ने उन्हें जमकर बधाइयां दीं.
जिया ने अपनी सगाई की तस्वीरों के साथ एक इमोशनल मैसेज भी लिखा, जिसमें उन्होंने प्यार, भरोसे और एक-दूसरे को हर दिन चुनने की बात कही. तस्वीरों में दोनों का खास मूमेंट साफ नजर आ रहा है. एक फोटो में जिया अपनी खूबसूरत डायमंड इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में वो करण के साथ बगीचे में हाथों में हाथ डाले घूमती और एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराती नजर आ रही हैं.
इन कई प्यारी तस्वीरों में से एक में जिया अपनी अंगूठी दिखाते हुए खुशी और आंसू को हाथ से ढकती हुई दिखाई दे रही हैं. सगाई की इन तस्वीरों में एक रोमांटिक प्रपोजल का पल भी देखने को मिला. हरे-भरे माहौल और सी के खूबसूरत नजारे के बीच जिया और करण ने अपने इस खास दिन को यादगार बनाया. इन तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि दोनों ने इस मौके को बेहद पर्सनल और खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. जिया के इस ऐलान के बाद उनके फैंस काफी खुश हैं और सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें बेस्ट विशेज दे रहे हैं.
फोटोज शेयर करते हुए जिया ने कैप्शन में लिखा, 'शायद ये सच है कि प्यार तब मिलता है जब आप इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं, लेकिन यहां भगवान ने सच में मेरे सब्र का इम्तिहान लिया. ये आसान नहीं था, पर किसी तरह सब हो गया. हजारों मील दूर होने के बावजूद, तुमसे हुई हर बातचीत घर जैसा एहसास देती थी. ये सफर आसान नहीं था, लेकिन हमने हर दिन एक-दूसरे को चुना.'
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, तुमने मुझे वो प्यार दिया जिसका मैंने ज़िंदगी भर इंतजार किया था. मुश्किल दिनों में भी तुमने मुझे हंसाया. एयरपोर्ट पर विदाई के समय तुमने मुझे हमेशा जरा कसकर गले लगाया, जैसे तुम्हारा दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहा हो.
हम दुनिया में कहीं भी हों - घर कोई जगह नहीं, बल्कि तुम ही थे.'
जिया शंकर की सगाई की खबर ऐसे समय में आई है जब कुछ महीने पहले उनका नाम यूट्यबर अभिषेक मलहान के साथ जोड़ा जा रहा था. सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं और कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया था कि दोनों जल्द सगाई कर सकते है. हालांकि, जिया ने इन खबरों को गलत बताते हुए एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें एक शख्स उन्हें माथे पर किस करता नजर आ रहा था.
उस फोटो के साथ उन्होंने लिखा था, 'झूठी अफवाहों को 2025 में ही छोड़ दें!' जिया और अभिषेक को फैंस ने बिग बॉस ओटीटी 2 में साथ देखा था और बाद में दोनों एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आए थे.