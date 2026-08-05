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‘ये सफर आसान नहीं था…’ जिया शंकर की पोस्ट ने मचाई हलचल, रिवील किया होने वाले पति का चेहरा

Jiya Shankar Engagement: टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर अपने मंगेतर करण के साथ सगाई की अनाउंसमेंट की है. इस गुड न्यूज के साथ उन्होंने कई फोटोज शेयर की हैं, जिसके साथ एक लंबा नोट भी लिखा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 05, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:20 PM IST
‘ये सफर आसान नहीं था…’ जिया शंकर की पोस्ट ने मचाई हलचल, रिवील किया होने वाले पति का चेहरा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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