‘ये सफर आसान नहीं था…’ जिया शंकर की पोस्ट ने मचाई हलचल, रिवील किया होने वाले पति का चेहरा

इन कई प्यारी तस्वीरों में से एक में जिया अपनी अंगूठी दिखाते हुए खुशी और आंसू को हाथ से ढकती हुई दिखाई दे रही हैं. सगाई की इन तस्वीरों में एक रोमांटिक प्रपोजल का पल भी देखने को मिला. हरे-भरे माहौल और सी के खूबसूरत नजारे के बीच जिया और करण ने अपने इस खास दिन को यादगार बनाया. इन तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि दोनों ने इस मौके को बेहद पर्सनल और खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. जिया के इस ऐलान के बाद उनके फैंस काफी खुश हैं और सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें बेस्ट विशेज दे रहे हैं.