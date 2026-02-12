शहनाज गिल की नई पंजाबी फिल्म का फर्स्ट लुक आउट, रॉयल अंदाज में दिखीं हसीना, इस दिन होगी रिलीज

Shehnaaz Gill Film Ishqnama: एक्ट्रेस शहनाज गिल अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. उन्होंने टीवी के साथ ही अब फिल्मी दुनिया में भी कदम रख लिया है. हाल ही में शहनाज फिल्म 'इक कुड़ी' में नजर आई थीं. इसी बीच शहनाज की अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही हैं. फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है. हाल ही में शहनाज ने अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर फैंस को जानकारी दी और इसका पहला पोस्टर शेयर किया. जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे है.

पंजाबी रोमांटिक-एक्शन फिल्म

शहनाज गिल अपकमिंग फिल्म 'इश्कनामा' में नजर आने वाली है. ये इस पंजाबी रोमांटिक और एक्शन फिल्म है. फिल्म में शहनाज के साथ जय रंधावा लीड रोल में नजर आएंगे. शहनाज ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म का पहला लुक शेयर किया. इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'मेरी अपकमिंग फिल्म की पहली तस्वीर.. 'इश्कनामा' सच्चे प्रेमियों नीमा-नसीना की सहानी. फिल्म 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.'

रॉयल लुक में नजर आई शहनाज गिल

इस फिल्म में शहनाज गिल का लुक दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. शहनाज का लुक काफी रॉयल नजर आ रहा है. एक फोटो में शहनाज ने हैवी दुपट्टे से अपना सिर ढका हुआ है और हैवी ज्वेलरी कैरी की हुई है. दूसरी फोटो में शहनाज जय रंधावा को गले लगते हुए नजर आ रही हैं. जिसमें जय का लुक भी काफी सिंपल दिख रहा है. इस रोमांटिक फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है.

शहनाज गिल वर्कफ्रंट

बता दें कि शहनाज गिल ने अपने करियर की शुरुआत साल 2015 में आई म्यूजिक वीडियो 'शिव दी किताब' से बतौर मॉडल की थी. इसके बाद साल 2017 में पंजाबी फिल्म 'सत श्री अकाल इंग्लैंड' से एक्टिंग डेब्यू किया. साल 2019 में सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' में कदम रखा और इससे उन्हें काफी फेम मिला. इसके बाद बॉलीवुड में सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ और ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ से एक्टिंग की शुरुआत की.

जय रंधावा वर्कफ्रंट

वहीं अगर बात जय रंधावा की करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में एमटीवी के रियलिटी शो 'स्टंटमेनिया' से की थी. साल 2012 में 9 एक्स टशन पर ‘टशन दा पैग’ शो की एंकरिंग की और साल 2016 में 'ठेठ गबरू' गाने के साथ सिंगिंग में डेब्यू किया और साल 2020 में फिल्म 'शूटर' से एक्टिंग करियर की शुरुआत की.