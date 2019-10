सलमान खान के लिए मुसीबत बना 'BIGG BOSS', लोगों ने तेज की #BOYCOTT करने की मुहिम

नई दिल्ली: बॉलीवुड के 'दंबग' सलमान खान (Salman Khan) का सबसे विवादित शो 'बिग बॉस (Bigg Boss)' अब खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे बहिष्कार करने के लिए BOYCOTT_BIGGBOSS की मुहिम चलाने लगे हैं. इतना ही नहीं, 'बिग बॉस' के साथ-साथ लोगों सलमान का भी बहिष्कार कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि 'बिग बॉस' में लगातार अश्लीलताएं बढ़ती ही चली जा रही हैं. हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इस शो से विवादों का गहरा नाता शुरू से ही रहा है.

ट्विटर पर तेज हुई मुहिम

अब एक बार फिर से ऐसा ही एक बवाल शुरू हो चुका है. यह विवाद इतनी तेजी से बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर शो को बंद करने की मांग जोर पकड़ने लगी. ट्विटर पर कुछ हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जिनके जरिए लोग 'बिग बॉस 13' को जमकर विरोध कर रहे हैं. बीते तीन दिन से धीरे-धीरे ट्विटर पर शो का विरोध शुरू हुआ जो अब काफी जोर पकड़ चुका है. यहां #UnsubscribeColoursTV, #Boycott_BigBoss, #JehadFelataBigBoss जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं. इतना ही नहीं कई यूजर्स तो ऐसे भी हैं जो सलमान खान को ब्लॉक करके स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं.

#Boycott_BigBoss although I feel bigboss should stop broadcasting because of its irrational content like Roadies and Splitsvilla. But on the name of culture because someone kissing, not done RSS — harshbharti10 (@harshbharti102) October 7, 2019

#Boycott_BigBoss Mr Salman Khan , this show is also focus on your personal carrier . Ok y r professional but ultimately effects goes on your personal. So, leave it from ankaring. — KALPESH MEHTA (@KALPESH74651076) October 7, 2019

@ColorsTV plz bring good shows like nagin , uttaran, Silsila etc....

Stop #Boycott_BigBoss showing this show — Manjunath (@Manjuna62896164) October 7, 2019

#Boycott_BigBoss That show must be banned. Shittest show I have ever seen — ShrutiRanjan Panda (@ShrutiranjanP) October 7, 2019

#Boycott_BigBoss

Such a ridiculous show this time ,

Don't aspect only for rating show down his standard ,

Big boss like a tv porn show .. — Sumeet Agrawal (@SumeetA31198502) October 7, 2019

इस बार शो का नया सेटअप BFF (बैड फ्रेंड फॉरएवर) ही इस विरोध की वजह है, जहां सलमान खान ने घर में एंट्री करने से पहले ही कंटेस्टेंट्स को यह बता दिया था कि उनका BFF (बैड फ्रेंड फॉरएवर) कौन होगा. BFF वाले नियम के कारण इस बार एक बेड पर दो लोग साथ में सो रहे हैं. अब यहां इस शुरुआत से ही लड़का और लड़की साथ में बेड शेयर कर रहे हैं. लोगों को इस बात से खासा एतराज है.

