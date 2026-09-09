Bigg Boss 20: मैं कौन हूं, तुम्हे मालूम नहीं... मैरी कॉम से हुई मनोज तिवारी की बेटी ऋति की बहस, चाय को लेकर मचा भूचाल

बिग बॉस के घर में अगर लड़ाई न हो तो खाना हजम नहीं होता. इस बार तो बात किचन की ड्यूटी और चाय पर आकर अटक गई है. घर की कंटेस्टेंट और भारत की शान मैरी कॉम की सीधी बहस हो गई मनोज तिवारी की बेटी ऋति तिवारी से. मामला बर्तन धोने और चाय बनाने से शुरू हुआ और देखते ही देखते एटीट्यूड और ईगो की जंग बन गया. पूरा सीन तब शुरू हुआ जब मैरी कॉम किचन एरिया में प्याज काट रही थीं. वहां ऋति तिवारी बर्तन साफ कर रही थीं. मैरी कॉम ने सीधे लहजे में पूछ लिया कि आपके साथ और किसकी ड्यूटी लगी है. ऋति ने कहा कि बर्तन धोने की ड्यूटी उन्हीं की है लेकिन वो अभी चाय बना रही हैं. बस इसी बात पर मैरी कॉम को लगा कि काम में देरी हो रही है.
ऋति का करारा जवाब
मैरी कॉम ने जब पूछा कि चाय बनाने में कितना टाइम लगता है, तो ऋति को उनका टोन पसंद नहीं आया. ऋति ने बिना डरे साफ बोल दिया कि अगर इतना टाइम लग रहा है तो आप खुद ही बना लीजिए. यह सुनते ही मैरी कॉम का पारा चढ़ गया और उन्होंने कह दिया कि ड्यूटी सिर्फ खाने के लिए मत करो, काम भी टाइम पर होना चाहिए.
पीठ पीछे बात करने पर भड़कीं ऋति
ऋति तिवारी भी चुप रहने वालों में से नहीं थीं. उन्होंने मैरी कॉम को सीधे मुंह पर जवाब दिया कि उन्हें अच्छे से पता है कि क्या करना है. ऋति ने आगे कहा कि वो मैरी कॉम की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैरी कॉम उनकी पीठ पीछे जाकर दूसरों से बातें करें. ऋति के इस बोल्ड स्टेटमेंट ने घर का माहौल और ज्यादा गरमा दिया.
'पूरी दुनिया जानती है मुझे!'
ऋति की बात सुनकर बॉक्सर मैरी कॉम का ईगो हर्ट हो गया. उन्होंने तुरंत अपने स्टाइल में जवाब देते हुए कहा कि पूरी दुनिया उन्हें जानती है और ऋति को शायद अंदाजा नहीं है कि वो किससे बात कर रही हैं. मैरी कॉम का यह 'वर्ल्ड फेमस' वाला दांव सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल हो रहा है. बिग बॉस देखने वाली यंग ऑडियंस को ऋति तिवारी का यह बिंदास अंदाज काफी पसंद आ रहा है. एक तरफ जहां मैरी कॉम देश का बड़ा नाम हैं, वहीं ऋति ने बिना किसी डर के अपनी बात रखी. फैंस का कहना है कि बिग बॉस के घर में कोई छोटा या बड़ा स्टार नहीं होता, यहां सबको अपना स्टैंड लेना ही पड़ता है.
इस लड़ाई के बाद घर दो हिस्सों में बंटता दिख रहा है. कुछ लोग मैरी कॉम के डिसिप्लिन को सही ठहरा रहे हैं तो कुछ लोग ऋति तिवारी के सपोर्ट में आ गए हैं. अब देखना यह होगा कि आने वाले एपिसोड में यह जंग शांत होती है या फिर वीकेंड का वार में सलमान खान इस मुद्दे पर क्लास लगाते हैं.
बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट्स
इस सीजन में मनोरंजन, स्पोर्ट्स, गेमिंग और सोशल मीडिया जगत के कई जाने-माने सितारे नजर आ रहे हैं. घर में एंट्री लेने वाले प्रमुख सितारों में ओलंपिक मेडलिस्ट और लेजेंडरी बॉक्सर एमसी मैरी कॉम, टीवी एक्ट्रेसेस कनिका मान और माही विज, 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' फेम एक्टर आसिफ खान, पंजाबी व हिंदी एक्ट्रेस ईशा रिखी, भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे, और सिंगर काजी तौकीर शामिल हैं. इनके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरिश्फा खान, टीवी एक्टर अमन गांधी, पॉपुलर गेमिंग क्रिएटर तन्मय सिंह (ScoutOP), रियलिटी शो पर्सनालिटी कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, पंजाबी एक्ट्रेस लव गिल, एक्ट्रेस उदिती सिंह, सिंगर ऋति तिवारी, एक्टर-मॉडल रोहेद खान और रैपर यंग डीएसए (हर्ष मचारे) घर का माहौल गरमा रहे हैं.
बिग बॉस 20 का कॉन्सेप्ट
बिग बॉस 20 का कॉन्सेप्ट इस बार काफी अनोखा है, जिसे खास "तथास्तु" डुअल थीम पर डिजाइन किया गया है. इस नए फॉर्मेट में शो में "एक्स्ट्रा जीवन दान" का एक नया ट्विस्ट जोड़ा गया है, जो घर से बेघर (एलिमिनेट) हो चुके कंटेस्टेंट्स को गेम में दोबारा एंट्री करने और अपनी बाजी पलटने का एक शानदार दूसरा मौका देता है.