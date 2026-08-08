नए अवतार में लौटे विजय सेतुपति, 100 दिनों का ड्रामा होगा फिर शुरू; Bigg Boss Tamil 10 का धमाकेदार प्रोमो रिलीज

बिग बॉस तमिल ने आखिरकार अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं और इस खास मौके पर स्टार विजय और जियोहॉटस्टार ने शो के 10वें सीजन का लॉन्च प्रोमो रिलीज कर दिया है. इस प्रोमो को देखकर साफ लग रहा है कि इस बार मेकर्स सिर्फ एक नया सीजन शुरू नहीं कर रहे, बल्कि बिग बॉस तमिल के पूरे 10 सालों का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं. करीब 100 दिनों तक चलने वाले इस शो में घर के अंदर होने वाली छोटी-सी बात भी बाहर बड़ी चर्चा बन जाती है. कौन किससे भिड़ा, किसने किसका साथ दिया, किस टास्क में कौन जीता और किसकी किससे लड़ाई हुई, इन सब पर ऑडियंस के बीच खूब बातें होती हैं. इतना ही नहीं, शो के कई डायलॉग, मजेदार पल और कंटेस्टेंट्स से जुड़े किस्से सोशल मीडिया पर मीम्स के रूप में वायरल हो रहे हैं.
बिग बॉस तमिल के 10वें सीजन के मौके पर मेकर्स ने एक खास कैंपेन शुरू किया, जिसका नाम है Paththandu Vazhthukal है. इस नाम में भी एक दिलचस्प ट्विस्ट छिपा है. इसे तमिल के मशहूर शब्द Puthandu Vazhthukal से लिया गया है, जिसका इस्तेमाल नए साल की विशेज देने के लिए किया जाता है.
मेकर्स द्वारा इस बार नए साल की जगह बिग बॉस तमिल के 10 शानदार सालों को सेलिब्रेट किया जा रहा है. यानी शो के एक दशक पूरे होने पर ऑडियंस को एक तरह से '10 साल की शुभकामनाएं' दी जा रही हैं. इसके साथ ही Carnivizha नाम से एक बड़ा एंटरटेनमेंट सेलिब्रेशन भी रखा गया है, जिसमें पिछले 10 सालों के कुछ यादगार और खास पलों को फिर से सामने लाया जाएगा. मतलब पुराने किस्सों की यादें भी ताजा होंगी, जो नए सीजन की एक्साइटमेंट को डबल कर देगा.
मेकर्स की मानें तो बिग बॉस तमिल सीजन 10 कोई नॉर्मल सीजन नहीं है, बल्कि ये अब तक का सबसे बड़ा सीजन होने वाला है. प्रोमो लॉन्च के दौरान भी इसी बात पर जोर दिया गया कि बिग बॉस को लोग सिर्फ टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर देखते नहीं हैं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं. शो के 100 दिनों में ऑडियंस कंटेस्टेंट्स से इतना जुड़ जाती है कि घर के अंदर की हर छोटी-बड़ी बातें बाहर बातचीत का मुद्दा बन जाती है.
इस बार भी ड्रामा, इमोशन, दोस्ती, दुश्मनी, बहस और टास्क का भरपूर मसाला देखने को मिलने वाला है. इसके अलावा मेकर्स ने कई नए ट्विस्ट और सरप्राइज को भी इस बार एड किया है. यानी इस बार गेम कब पलट जाए और कौन किसका खेल बिगाड़ दे, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होगा.
बिग बॉस तमिल के इस खास सीजन की एक और बड़ी बात ये है कि विजय सेतुपति एक बार फिर शो को होस्ट करते नजर आएंगे. लॉन्च प्रोमो में वो ऑडियंस को इस बड़े सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करते दिखाई देते हैं. प्रोमो के आखिर में उनका एक डायलॉग 'Inga Onnu Nenacha… Pathu Nadakkum' काफी वायरल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां कोई एक चीज सोचता है, लेकिन उसके कई अलग-अलग नतीजे सामने आ सकते हैं.
#BiggBossSeason10Tamil Coming soon.. pic.twitter.com/rwi3MNUztQ
— Annamalai Suchu (@actor_annamalai) August 7, 2026
ये लाइन बिग बॉस के पूरे गेम को बखूबी बयां करती है. घर के अंदर किसी कंटेस्टेंट का एक फैसला, एक छोटी-सी बात या फिर मामूली बहस कब पूरे गेम की दिशा बदल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता. बिग बॉस तमिल सीजन 10 करीब 100 दिनों तक ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करने वाला है और इस बार मेकर्स इसे यादगार बनाने में कोई कसर छोड़ते नजर नहीं आ रहे. ये बड़ा जश्न जल्द शुरू होने वाला है और ऑडियंस इसे जियोहॉटस्टार पर देख सकेंगे.