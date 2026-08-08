नए अवतार में लौटे विजय सेतुपति, 100 दिनों का ड्रामा होगा फिर शुरू; Bigg Boss Tamil 10 का धमाकेदार प्रोमो रिलीज

बिग बॉस तमिल ने आखिरकार अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं और इस खास मौके पर स्टार विजय और जियोहॉटस्टार ने शो के 10वें सीजन का लॉन्च प्रोमो रिलीज कर दिया है. इस प्रोमो को देखकर साफ लग रहा है कि इस बार मेकर्स सिर्फ एक नया सीजन शुरू नहीं कर रहे, बल्कि बिग बॉस तमिल के पूरे 10 सालों का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं. करीब 100 दिनों तक चलने वाले इस शो में घर के अंदर होने वाली छोटी-सी बात भी बाहर बड़ी चर्चा बन जाती है. कौन किससे भिड़ा, किसने किसका साथ दिया, किस टास्क में कौन जीता और किसकी किससे लड़ाई हुई, इन सब पर ऑडियंस के बीच खूब बातें होती हैं. इतना ही नहीं, शो के कई डायलॉग, मजेदार पल और कंटेस्टेंट्स से जुड़े किस्से सोशल मीडिया पर मीम्स के रूप में वायरल हो रहे हैं.