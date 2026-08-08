Add Zee Business As A Preferred Source
App

नए अवतार में लौटे विजय सेतुपति, 100 दिनों का ड्रामा होगा फिर शुरू; Bigg Boss Tamil 10 का धमाकेदार प्रोमो रिलीज

Bigg Boss Tamil 10: 'बिग बॉस' तमिल अपने 10वें सीजन के साथ फिर से धमाकेदार वापसी कर रहा है. इस खास मौके पर मेकर्स ने ‘Paththandu Vazhthukal’ कैंपेन लॉन्च किया है. नए सीजन में ऑडियंस को जबरदस्त ट्विस्ट, सरप्राइज और ऐसा ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसकी उन्होंने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 08, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:52 PM IST
नए अवतार में लौटे विजय सेतुपति, 100 दिनों का ड्रामा होगा फिर शुरू; Bigg Boss Tamil 10 का धमाकेदार प्रोमो रिलीज

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NTA में जनरल मैनेजर की बड़ी भर्ती, देशभर के परीक्षा केंद्रों की होगी जिम्मेदारी, जान
2
3
4
5