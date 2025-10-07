Advertisement
ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' के लिए ऋतिक रोशन थे पहली पसंद? सालों बाद मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी, सच जानकर उड़ जाएंगे होश

Baahubali Casting Truth: 'बाहुबली' फिल्म को लेकर एक बार फिर चर्चा है कि प्रभास वाला किरदार ऋतिक रोशन को ऑफर किया गया था. लेकिन हाल ही में निर्माता शोबू यार्लागद्दा ने साफ कर दिया कि बाहुबली के लिए स्क्रिप्ट लिखने वक्त से ही प्रभास हमारी पहली पसंद थे. उनके अलावा किसी और को अप्रोच नहीं किया गया.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 07, 2025, 06:22 PM IST
Baahubali Casting Truth: 'बाहुबली' फ्रेंचाइजी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. इस फिल्म का हर कोई दीवाना है. हर किसी को बाहुबली के सभी पार्ट्स काफी पसंद आए है. फिल्म रिलीज के बाद से कई बार खबरें सामने आती रही है कि फिल्म में प्रभास वाले किरदार को ऋतिक रोशन को ऑफर किया गया था. हालांकि, सालों बाद इस बात पर मेकर्स ने चुप्पी तोड़ दी है और दर्शकों को सच्चाई बता दी है. फिल्म प्रोड्यूसर शोबू यार्लागद्दा ने एक हालिया इंटरव्यू में फिल्म की कास्टिंग को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने इस फिल्म का निर्माण अर्का मीडिया वर्क्स के बैनर तले किया है.     

ऋतिक रोशन को नहीं किया गया था अप्रोच
शोबू यार्लागद्दा ने Gulte को दिए इंटरव्यू में कहा कि 'ऋतिक रोशन को कभी इस फिल्म के लिए अप्रोच ही नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि मैंने ऑनलाइन चर्चा देखी कि हमने 'बाहुबली' के लिए ऋतिक रोशन वगैरह से पूछा था. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. क्योंकि पहले दिन से ही हमारी पसंद प्रभास थे.' उन्होंने आगे बताया कि यह किरदार शुरू से ही प्रभास को ध्यान में रखकर लिखा गया था और इसके लिए किसी और अभिनेता को न तो ऑडिशन दिया गया और न ही कोई प्रस्ताव दिया गया. यह एक ऐसा खुलासा है जो उन प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर सकता है जो लंबे समय से मानते रहे हैं कि ऋतिक कभी इस भूमिका की दौड़ में थे.

गौरतलब है कि एस.एस.राजामौली के निर्देशन में बनी 'बाहुबलीः द बिगनिंग' और 'बाहुबली  2: द कन्क्लूजन' में प्रभास ने डबल रोल निभाया था. वे फिल्म में माहिष्मती के युवराज अमरेंद्र बाहुबली और उनके बेटे महेंद्र बाहुबली उर्फ शिवा के रोल में नजर आए हैं. फिल्म के दोनों पार्ट्स ने मिलाकर दुनियाभर में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

'बाहुबली' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म भी आ रही
'बाहुबली' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 'बाहुबलीः द एपिक' नाम से 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म को पहले दोनों पार्ट्स को साथ मिलाकर तैयार किया गया है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 'बाहुबलीः द एपिक' 5 घंटे लंबी फिल्म होगी. लेकिन शोबू ने इसका भी खंडन किया है. उन्होंने कहा कि इस फिल्म का टाइम 3 घंटे 40 मिनट होगा. इसी के साथ उन्होंने एडिटिंग को लेकर कहा 'प्रभास के सभी जरूरी सीन बरकरार रखे गए हैं. प्रभास और राणा दग्गुबती के सीन भी इसमें शामिल हैं. मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा असर गानों और कुछ सीन पर पड़ेगा.' हालांकि कुछ गाने हैं ही और कुछ सीन्स को छोटा किया जा रहा हैं. 

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Shobu YarlagaddaHrithik RoshanBiggest Blockbuster MoviePrabhasBahubali

