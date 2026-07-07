Add Zee Business As A Preferred Source
App

पहले लीक, फिर लॉन्च: क्या सोशल मीडिया के दौर में खत्म हो गया फर्स्ट लुक का इंतजार?

पहले फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज करना मेकर्स के लिए सबसे बड़ा इवेंट होता था, लेकिन अब सेट से तस्वीरें और वीडियो ही इंटरनेट पर मिनटों में वायरल हो जाती है, जिन्हें देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है. आखिर क्यों आज बड़े सितारों की फिल्मों का फर्स्ट लुक आधिकारिक रिलीज से पहले ही इंटरनेट पर पहुंच जाता है?

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 07, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:02 AM IST
पहले लीक, फिर लॉन्च: क्या सोशल मीडिया के दौर में खत्म हो गया फर्स्ट लुक का इंतजार?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पद्मश्री से लेकर हॉल ऑफ फेम तक... धोनी को यूं ही नहीं कहा जाता महान
MS Dhoni24 min ago
2
french waiter26 min ago
3
Mahesh Babu29 min ago
4
Indian Cia Agent29 min ago
5
chhattisgarh news30 min ago