पहले लीक, फिर लॉन्च: क्या सोशल मीडिया के दौर में खत्म हो गया फर्स्ट लुक का इंतजार?

एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है. फिल्म की चर्चा कई वजहों से हो रही है, लेकिन एक वजह यह भी है कि फिल्म के कई सीन्स ऑनलाइन लीक हो रहे हैं. इन्हें देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. हालांकि, निर्माताओं को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस फिल्म को देखने का असली मजा सिनेमा हॉल में ही आएगा. लेकिन सवाल यह उठता है कि हर आने वाली फिल्म, जिसे लेकर थोड़ी-बहुत भी चर्चा होती है, उसके रिलीज से पहले ही सीन्स क्यों लीक होने लगते हैं.
एक समय था, जब किसी बड़ी फिल्म का फर्स्ट लुक अपने आप में एक बड़ा इवेंट माना जाता था. निर्माता महीनों तक स्टार के नए अवतार को दर्शकों से छिपाकर रखते थे. पोस्टर रिलीज की तारीख पहले से तय होती थी और सोशल मीडिया पर काउंटडाउन शुरू हो जाता था. जैसे ही सितारों का फर्स्ट लुक सामने आता था, वह पूरे दिन चर्चा का विषय बन जाता था. लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. अब कई बड़ी फिल्मों के किरदार आधिकारिक पोस्टर आने से पहले ही सोशल मीडिया पर लीक हो जाते हैं.
दरअसल, हाल ही में एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' के सेट से कथित तौर पर महेश बाबू का 'राम' लुक इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिल्म से जुड़े लोगों ने इन तस्वीरों की पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन कुछ ही घंटों में यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और इसे लोगों ने लाखों बार देखा और शेयर किया. इससे पहले भी रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण', अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' और यश की 'टॉक्सिक' समेत कई अन्य फिल्मों के सेट से भी फोटो और वीडियो आधिकारिक लॉन्च से पहले वायरल हो चुके हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सोशल मीडिया के दौर में फिल्मों के फर्स्ट लुक का इंतजार और उससे जुड़ा सरप्राइज फैक्टर दर्शकों के बीच धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है?
इससे पहले रणबीर कपूर की 'रामायण', यश की 'टॉक्सिक', सलमान खान की 'सुल्तान', शाहिद कपूर की 'उड़ता पंजाब' समेत कई फिल्मों के सीन ऑफिशियल रिलीज से पहले ही लीक हो गए थे. वैसे तो फिल्मों के सेट से लीक होने वाले सीन की लंबी लिस्ट है, लेकिन सवाल यही है कि इसके पीछे असली कहानी क्या है. क्या ऑनलाइन हैकरों का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि शांति से अब निर्माताओं के लिए फिल्म बनाना मुश्किल हो गया है या फिर ये मेकर्स की कोई स्ट्रेटेजी है.
पहले किसी भी फिल्म का फर्स्ट लुक सिर्फ एक पोस्टर नहीं होता था, बल्कि पूरी मार्केटिंग रणनीति का सबसे अहम हिस्सा होता था. निर्माता और निर्देशक लंबे समय तक हीरो-हीरोइन के किरदार का लुक छिपाकर रखते थे ताकि रिलीज के दिन दर्शकों को शानदार अनुभव हो. कई बार पोस्टर लॉन्च के लिए अलग-अलग शहरों में बड़े इवेंट आयोजित किए जाते थे और मीडिया का व्यापक कवरेज करता था. हीरो-हीरोइन का फर्स्ट लुक दर्शकों के बीच फिल्म की पहली छाप बनता था. यही वजह थी इसके डिजाइन, कॉस्टयूम और प्रेजेंटेशन पर महीनों काम किया जाता था.
आज लगभग सोशल मीडिया ने पूरा खेल ही बदल दिया है. अब हर फिल्म की शूटिंग कहीं न कहीं सार्वजनिक स्थान पर होती है. वहां मौजूद लोग मोबाइल फोन में तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्ड कर लेते है और कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर अपलोड कर देते है जो आग की तरह फैल जाता है और अलग-अलग प्लेटफार्म पर वायरल होने लगती हैं. आज की युवा फिल्म से जुड़ा अपडेट तुरंत जानना चाहती है. फिल्म के ऐलान से लेकर शूटिंग, सेट, कॉस्टयूम और स्टार कास्ट तक हर जानकारी सोशल मीडिया पर लगातार सर्च की जाती है. यही वजह है कि लीक हुई तस्वीरों को भी लोग उतनी ही दिलचस्पी से देखने हैं, जितनी आधिकारिक पोस्ट को.