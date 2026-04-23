‘आई एम योर्स फॉरएवर...’ जेल में बैठे ठग सुकेश ने जैकलीन के नाम लिखा इमोशनल लेटर, उधर एक्ट्रेस ने कोर्ट में उठाया बड़ा कदम

Sukesh Chandrashekhar Letter to Jacqueline Fernandez: हाल ही में 200 करोड़ की ठगी केस में जेल की हवा खा रहे सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वे अक्सर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को जेल से लेटर्स लिखते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. उन्होंने एक बार फिर जैकलीन के लिए एक हैंडरिटन लेटर लिखा है. ये खत 21 अप्रैल को लिखा गया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लेटर में सुकेश ने जैकलीन के लिए काफी इमोशनल बातें लिखी हैं और अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है.

लेटर में सुकेश ने जैकलीन को अलग-अलग प्यार भरे नामों से पुकारा. लेटर में लिखा है, ‘बेबी बोट्टा बोम्मा’ और ‘माय जैकी’. ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर. यू आर माइन, आई एम योर्स फॉरएवर’. सुकेश ने आगे लिखा, ‘आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, व्हाटएवर इट टेक्स. लव यू क्रेजी, मिसिंग यू क्रेजियर. दैट्स ऑल दैट मैटर्स’. आखिर में उन्होंने खुद को ‘योर बेबी बॉय’ लिखकर साइन किया. ये लेटर ऐसे समय पर आया है, जब जैकलीन ने दिल्ली कोर्ट में एक बड़ा कदम उठाते हुए इस केस में ‘अप्रूवर’ बनने की परमिशन मांगी है.

Sukesh Chandrashekhar responds to Jacqueline Fernandez after her approver application, stating "all is fair in love and war." pic.twitter.com/LJoYPoUIWf Add Zee News as a Preferred Source — IANS (@ians_india) April 22, 2026

इस केस में ‘अप्रूवर’ बनना चाहती हैं जैकलीन

यानी वे केस में सच बताकर जांच एजेंसियों की मदद करना चाहती हैं. इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है और कोर्ट ने इस पर अगली तारीख 8 मई, 2026 तय की है. फिलहाल इस पर अंतिम फैसला आना बाकी है. अगर आसान भाषा में समझें तो ‘अप्रूवर’ वो आरोपी होता है जो केस में पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है. बदले में उसे सजा में राहत मिल सकती है. जैकलीन ने कोर्ट से कहा है कि वो पूरी तरह सहयोग करेंगी और उनके पास जो भी जानकारी है, वे सामने रखेंगी. हालांकि, अभी तक कोर्ट ने उनकी इस मांग को मंजूरी नहीं दी है.

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जैकलीन की अर्जी पर ED का रिएक्शन

इसलिए फिलहाल वे आरोपी ही मानी जाएंगी. इस पूरे केस की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है. एजेंसी ने जैकलीन की अर्जी पर जवाब देने के लिए समय मांगा है. ईडी का कहना है कि उनकी अर्जी पूरी तरह साफ नहीं है. दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में इस पर आगे बात होगी. जब तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आता, तब तक स्थिति वैसी ही बनी रहेगी. ये मामला करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. आरोप है कि सुकेश ने खुद को बड़े सरकारी अधिकारी बताकर लोगों से पैसे वसूले.

सुकेश का सच नहीं जानती थीं जैकलीन

इस केस में अदिति सिंह का नाम भी सामने आया, जिनसे कथित तौर पर बड़ी रकम ली गई. जांच में ये भी सामने आया कि इस पैसे को अलग-अलग तरीकों से घुमाकर इस्तेमाल किया गया. जांच एजेंसियों का दावा है कि इस पैसे से कई महंगे गिफ्ट खरीदे गए, जिनमें से कुछ जैकलीन को भी मिले. कहा गया कि उन्हें करोड़ों रुपये के बैग, ज्वेलरी और लग्जरी आइटम दिए गए. हालांकि, जैकलीन लगातार कहती आई हैं कि उन्हें इन पैसों के गलत होने की जानकारी नहीं थी. उनका कहना है कि वे सुकेश को एक बिजनेसमैन समझती थीं और उन्हें सच नहीं पता था.