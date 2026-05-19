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Hindi Newsबॉलीवुडकॉकटेल 2 में माशूका बनीं कृति सेनन रिलीज, गाने में दिखी शाहिद कपूर संग केमिस्ट्री; फैंस हुए एक्साइटेड

'कॉकटेल 2' में 'माशूका' बनीं कृति सेनन रिलीज, गाने में दिखी शाहिद कपूर संग केमिस्ट्री; फैंस हुए एक्साइटेड

Cocktail 2 New Song Out: एक्टर शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ जल्द रिलीज होने वाली है. आज इसका नया गाना रिलीज हो गया है, जिसके बाद से ही फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 19, 2026, 06:49 PM IST
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'कॉकटेल 2' में 'माशूका' बनीं कृति सेनन रिलीज, गाने में दिखी शाहिद कपूर संग केमिस्ट्री; फैंस हुए एक्साइटेड

एक्टर शाहिद कपूर स्टारर फिल्म 'कॉकटेल-2' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह बना हुआ है. मंगलवार को मेकर्स ने नया गाना 'माशूका' जारी कर दिया है. एक्टर शाहिद कपूर ने गाने का क्लिप इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. इस गाने में कृति सेनन और शाहिद कपूर की शानदार और प्लेफुल केमिस्ट्री नजर आ रही है, जो दर्शकों को काफी आकर्षित कर रही है. अभिनेता ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "गाना माशूका रिलीज कर दिया है."

'कॉकटेल 2' का नया गाना रिलीज

यह एक हाई-एनर्जी, पार्टी वाइब वाला रोमांटिक डांस नंबर है, जिसे शाहिद और कृति ने अपनी अदाकारी से शानदार बना दिया है. गाने की शुरुआत कृति और शाहिद की बातों से होती है, जिसमें कृति कहती हैं, "प्यार में विश्वास रखती हूं, प्यार में पढ़ने में नहीं, जो जब तक है, तब तक है."

इसके बाद गाने की शुरुआत होती है, जिसमें कूल और चिल अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस शानदार गाने को महमूद, रुआ के और राघव चैतन्य ने अपनी सुरीली आवाज दी है. वहीं, गाने के खूबसूरत और कैची बोल (लिरिक्स) जाने-माने गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं. संगीत की बात करें तो बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती ने इसे कंपोज किया है, जो इसे और भी दमदार बनाता है.

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कृति सेनन और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री 

इससे पहले मेकर्स ने पार्टी सॉन्ग 'जब तलक' रिलीज किया था, जिसे सोशल मीडिया पर बहुत प्यार मिल रहा है. वहीं, तीनों स्टार्स, खासकर कृति के लुक ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा था. ’कॉकटेल 2’ 2012 में आई हिट फिल्म ‘कॉकटेल’ का सीक्वल है. यह फिल्म पहले पार्ट की तरह ही प्यार, दोस्ती और मॉडर्न रिश्तों की उलझनों पर आधारित है. इस बार कहानी एक साधारण लव ट्रायंगल से कहीं आगे बढ़कर ग्रे शेड्स (गहरे और जटिल किरदार) और अप्रत्याशित मोड़ों से भरी होगी.

'कॉकटेल-2' में पूरी तरह नई स्टार कास्ट नजर आएगी. फिल्म की कहानी लव रंजन और तरुण जैन ने लिखी है. यह फिल्म पुरानी फ्रैंचाइजी की कहानी को नए अंदाज में आगे बढ़ाएगी. फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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