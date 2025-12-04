Advertisement
बिना सोए करवटें...; राज निदिमोरू की एक्स वाइफ का पहला रिएक्शन; 1 दिसंबर को सामंथा संग लिए सात फेरे

Raj Nidimoru ex-Wife first Reaction: सामंथा रुथ प्रभु के साथ राज निदिमोरु की दूसरी शादी के बीच फिल्ममेकर की पहली पत्नी श्यामली डे (Shhyamali De) काफी चर्चा में हैं. हाल ही में श्यामली ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है. राज की एक्स वाइफ ने कहा कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है.

 

Dec 04, 2025, 04:24 PM IST
साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरू शादी के बंधन में बंध चुके हैं.  दोनों ने लंबी डेटिंग के बाद 1 दिसंबर को ईशा फाउंडेशन में सादगी और खूबसूरत तरीके से शादी की, लेकिन शादी के बाद से ही राज निदिमोरू की एक्स वाइफ श्यामाली डे की चर्चा होने लगी. सोशल मीडिया पर समांथा को यूजर्स घर तोड़ने वाला बता रहे हैं, तो कुछ श्यामाली को सिम्पेथी दे रहे हैं, लेकिन अब इन सब पर खुद श्यामाली ने चुप्पी तोड़ी है और काफी कुछ कहा है.

राज निदिमोरू की एक्स वाइफ क पहला रिएक्शन

श्यामाली डे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक साथ कई स्टोरी अपडेट की हैं और अपनी परेशानी बताई है. उन्होंने बताया कि उनकी रातें बैचेनी में कट रही हैं और वे सो नहीं पा रही हैं. उन्होंने लिखा, "मुझे जो भी मिल रहा है, उसे न अपनाना नाइंसाफी होगा. मैं सालों से मेडिटेशन कर रही हूं और मेडिटेशन का मतलब होता है शांति, प्यार, सद्भावना और खुशी."

उन्होंने आगे लिखा कि मेरे पास कोई पीआर टीम नहीं है. मैं किसी ऐसी चीज से डील कर रही हूं जहां मेरी पूरी उपस्थिति की जरूरत है. मेरे गुरु को स्टेज फोर का कैंसर होने का पता चला है, जो शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल चुका है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट 

उन्होंने आगे लिखा, "अगर कोई यहां से कोई ड्रामा या ब्रेकिंग न्यूज ढूंढने आया है, यहां कुछ नहीं मिलने वाला, तो दूर रहें. मैं किसी भी तरह की अटेंशन, मीडिया कवरेज, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, ब्रांड प्रमोशन, पेड पार्टनरशिप, या सिम्पेथी नहीं चाहती हूं, और न ही किसी को कुछ भी बेचने की कोशिश कर रही हूं."

श्यामाली के पोस्ट से साफ है कि वे पहले से ही काफी परेशान हैं और सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है, वह उन्हें और भी बेचैन कर रहा है. श्यामाली और राज की शादी साल 2015 में हुई थी, लेकिन दोनों के अलग होने की वजह सामने नहीं आई है, और ये साफ नहीं है कि दोनों का तलाक हुआ है भी या नहीं. सोशल मीडिया पर श्यामाली और राज को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं.

