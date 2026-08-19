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'मिर्जापुर: द मूवी', गोलू से लेकर बीना तक, एक्टिंग के दम पर फिल्म में रहेगा महिलाओं का दबदबा

मिर्जापुर बेहद पॉपुलर वेब सीरीज है. मिर्जापुर सीरीज की कहानी को लोग फिल्म के रूप में थिएटर में देख पाएंगे. फिल्म 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी. मिर्जापुर द मूवी में महिलाओं के किरदार काफी दमदार अंदाज में देखने को मिलेगा.

Written ByShilpa
Published: Aug 19, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:01 PM IST
'मिर्जापुर: द मूवी', गोलू से लेकर बीना तक, एक्टिंग के दम पर फिल्म में रहेगा महिलाओं का दबदबा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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