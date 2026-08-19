'मिर्जापुर: द मूवी', गोलू से लेकर बीना तक, एक्टिंग के दम पर फिल्म में रहेगा महिलाओं का दबदबा

मिर्जापुर सीरीज में महिलाओं के दमदार और शानदार किरदार ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है. महिलाओं के सभी किरदार स्पेशल रहे हैं वहीं इनमें नारी शक्ति की झलक भी देखने को मिली है. मेल-डॉमिनेटेड सीरीज में महिलाओं ने अपने किरदार को शानदार तरीके से निभाया है. इन फीमेल कैरेक्टर्स को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. मिर्जापुर: द मूवी में भी महिलाओं का रोल काफी शानदार नजर आने वाला है. फिल्म मेकर्स ने महिलाओं के कैरेक्टर के पोस्टर्स शेयर किए हैं.
शेयर पोस्ट में बीना, गोलू, स्वीटी, डिंपी, जरीना और वसुधा पंडित नजर आ रही हैं. थिएटर में एक बार फिर आपको इन महिलाओं का शानदार अवतार देखने को मिलेगा. इन सभी महिलाओं ने मिर्जापुर सीरीज में एक मजबूत पहचान बनाई है.
अक्सर फिल्मों और सीरीज में महिलाओं का किरदार सपोर्टिंग करिदार की तरह होता है. लेकिन मिर्जापुर फ्रेंचाइजी में महिलाओं का किरदार केवल सपोर्टिंग नहीं बल्कि उससे ज्यादा है. बीना त्रिपाठी का त्रिपाठी परिवार में जो सफर रहा है, उससे कहानी में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. वहीं गोलू का किरदार काफी मजबूत है. मिर्जापुर की कहानी में महिलाओं के किरदार और कहानी में गहराई देखने को मिली है. फैंस इस बार बड़े पर्दे पर उन किरदार को देख पाएंगे. मिर्जापुर फ्रेंचाइजी को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है. फिल्म से मेकर्स मिर्जापुर सीरीज के नॉस्टेल्जिया को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं.
मिर्जापुर द मूवी काफी डार्क और बड़ी फिल्म होगी. फिल्म में कई जबरदस्त एक्शन सीन होंगे. फिल्म में कुछ नए चेहरे और पुराने चेहरे नजर आएंगें. जो कि फिल्म को खास बनाएंगे. मिर्जापुर दा मूवी मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसका फैंस काफी इंतजार कर रहे हैं.
मिर्जापुर: द मूवी का डायरेक्शन गुरमीत सिंह ने किया है. फिल्म की कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. फिल्म को अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. मिर्जापुर दा मूवी 4 सितंबर 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.
मिर्जापुर सीरीज का पहला सीजन साल 2016 में रिलीज किया गाय था. अब तक 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं. लोगों को मिर्जापुर वेब सीरीज काफी पसंद आई थी. पंकज त्रिपाठी का कालीन भइया का किरदार काफी पसंद किया गया है.इस सीरीज से अली फजल को भी काफी फेम मिला है.