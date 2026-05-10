यूट्यूबर एल्विश यादव को बिश्नोई गैंग से जान का खतरा! 10 करोड़ एक्सटॉर्शन केस में आया नया ट्विस्ट

बिग बॉस ओटीटी फेम और यूट्यूबर एल्विश यादव पर फिर से एक नई मुसीबत टूट पड़ी है. इस बार वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं. एल्विश को गैंग की तरफ से धमकी भरा मैसेज आया है, जिसमें 10 करोड़ एक्सटॉर्शन की मांग हुई. इस धमकी में उन्हें ये भी कहा गया कि अगर उन्होंने ये पैसे दो दिन में नहीं भेजे, तो उन्हें गोली मार दी जाएगी. लेकिन अब इस केस में एक नई जानकारी सामने आई है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, धमकी देने वाले व्यक्ति ने खुद को रणदीप मलिक बताया है और दावा किया है कि उसके लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से गहरे संबंध हैं.

इस आरोपी ने कथित तौर पर एल्विश यादव को दो दिनों के भीतर 10 करोड़ रुपये देने की धमकी दी. साथ ही यह भी कहा गया कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी. इस धमकी के बाद यादव परिवार में डर और चिंता का माहौल बन गया है.

विदेशी नंबर से आई थी धमकी

एल्विश यादव के परिवार के सदस्यों ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए तुरंत पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद एल्विश यादव ने गुरुग्राम के सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच में पुलिस विदेशी नंबर और आरोपी की पहचान से जुड़े तकनीकी पहलुओं की पड़ताल कर रही थी, जिसमें मैसेज भेजने वाली की पहचान हो गई है.

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क्या सच में बिश्नोई गैंग ने भेजी धमकी?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धमकी भेजने वाले नंबर की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. साइबर सेल की टीम भी इस मामले में शामिल हो गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी वास्तव में किसी गैंग से जुड़ा है या सिर्फ डर फैलाने की कोशिश कर रहा है. हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है, क्योंकि हाल के सालों में यह गिरोह कई हाई-प्रोफाइल धमकी मामलों को लेकर चर्चा में रहा है.

एल्विश को पहले भी मिली थी धमकी

एल्विश यादव को इससे पहले भी धमकी भरे मैसेज और कॉल आ चुके हैं. उनके घर पर तीन बाइक पर आए बदमाशों द्वारा 24 राउंड फायरिंग की गई थीं. इस मामले में कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा फरीदाबाद ने इशांत नामक युवक को गिरफ्तार किया था. इसके अपराध शाखा सेक्टर-40 ने एक आरोपी पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद निवासी जतिन (24) को गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से गिरफ्तार किया था. मामले में वांछित आरोपी फरीदाबाद निवासी गौरव व आदित्य को दिल्ली रोहिणी की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था.

मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने एल्विश यादव और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बढ़ा दी है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी के पीछे कोई संगठित गैंग है या यह केवल ऑनलाइन डराने-धमकाने का मामला है.