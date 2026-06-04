' मैसेज आया कि D-कंपनी छोड़ेगी नहीं', 'काला हिरण' के प्रोड्यूसर अमित जानी ने फाड़ा सलमान खान का लीगल नोटिस

फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने सलमान खान की लीगल टीम से मिले नोटिस पर बात की है. दरअसल, अमित जानी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में अमित ने दावा किया है कि नोटिस मिलने के बाद पिछले 36 घंटों के भीतर उन्हें हजारों की संख्या में धमकी भरे मैसेज मिले हैं. साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया, फोन कॉल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और पर्सनल मैसेज के जरिए लगातार उन्हें डराने और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.

अमित जानी ने फाड़ा सलमान का लीगल नोटिस

अमित जानी इस वीडियो में कहते हैं कि अगर सलमान खान कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते है तो उन्हें कानून के दायरे में रहकर लड़ना चाहिए, न कि धमकियां भिजवानी चाहिए. अमित जानी आगे कहते हैं, 'मैंने सलमान खान की लीगल टीम द्वारा भेजे गए नोटिस को रीसिव किया है. अब मेरी लीगल टीम इस पर विचार करेगी. नोटिस मिलने के बाद मुझे लगातार धमकियां मिल रही है. मुझे मारने, मुंबई में न रहने देने और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है. 36 घंटे के भीतर 10 हजार से ज्यादा धमकी भरे मैसेज मुझे मिल चुके हैं.'

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अपने इस वीडियो में अमित ने सलमान खान के फैंस और लॉरेंस बिश्नोई के समर्थकों की तुलना की. उन्होंने कहा, 'जब मैंने फिल्म का पोस्टर रिलीज किया, तब मुझे लॉरेंस बिश्नोई के समर्थकों के भी कई फोन आए थे, लेकिन बातचीत का तरीका सभ्य था. किसी ने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अभी मुझे मिले मैसेज में गालियां और धमकियां शामिल हैं. कुछ मैसेज में तो कथित तौर पर डी-कंपनी के नाम से भी भेजे जा रहे हैं. इन सबके चलते मैंने सलमान खान की लीगल टीम द्वारा भेजे गए नोटिस को फाड़ दिया.'

अमित जानी ने आगे कहा, 'नोटिस को फाड़ना एक तरीके से इस नोटिस का जवाब है. मुझे भारत की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. मैं किसी भी तरह के दबाव या धमकी से पीछे हटने वाला नहीं हूं. मेरी टीम जल्द ही फिल्म का टीजर जारी करेगी और नोटिस में जिन हिस्सों को हटाने की बात कही गई थी, उनमें से किसी सामग्री को नहीं हटाया गया है.'

क्या है 'काला हिरण' को लेकर शुरू हुआ पूरा मामला?

पूरा विवाद फिल्म 'काला हिरण' को लेकर शुरू हुआ है. यह फिल्म कथित तौर पर 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले और उससे जुड़े घटनाक्रमों पर आधारित बताई जा रही है. फिल्म का पोस्टर जारी होने के बाद यह चर्चा शुरू हुई कि इसमें सलमान खान और बिश्नोई समाज से जुड़े विवाद को भी दिखाया जाएगा. इसके बाद सलमान खान की कानूनी टीम सक्रिय हुई और फिल्म से जुड़े लोगों को नोटिस भेजा गया.

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सलमान खान की लीगल टीम का कहना है कि फिल्म उनके व्यक्तिगत अधिकारों और छवि को प्रभावित कर सकती है. साथ ही यह भी तर्क दिया गया है कि काला हिरण शिकार मामला अभी भी राजस्थान हाई कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में इस विषय पर फिल्म बनाना और उसका प्रचार करना कानूनी रूप से संवेदनशील हो सकता है. नोटिस में फिल्म के निर्माण और प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने की मांग भी की गई है.