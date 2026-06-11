'काला हिरण' के मेकर्स को नहीं है सलमान खान का खौफ! अब तय समय से पहले रिलीज होगी फिल्म; अमित जानी बोले-जिसको भेजना है भेज दो

फिल्म ‘काला हिरण’ को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान की कानूनी टीम ने फिल्म के निर्माण और रिलीज को लेकर आपत्ति जताते हुए नोटिस भेजा था. इसके बावजूद फिल्म तय समय से पहले ही रिलीज की जाएगी. पहले ये फिल्म 20 जून को रिलीज होनी थी, जिसे अब बदलकर 12 जून कर दिया गया है. निर्माता अमित जानी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि फिल्म जल्द ही दर्शकों के सामने आएगी.
बता दें कि जानी फायरफॉक्स फिल्म्स के बैनर वाली यह फिल्म 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले और बिश्नोई समुदाय के संघर्ष पर आधारित बताई जा रही है. फिल्म का फर्स्ट लुक हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें अपराध, रोमांच और न्याय की लड़ाई दिखाई गई है. फिल्म का निर्देशन भरत एस श्रीनाते कर रहे हैं.
फिल्म रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आ चुकी है. फिल्म में कथित तौर पर सलमान खान और बिश्नोई समाज से जुड़े विवाद को दिखाए जाने की चर्चा के बाद सलमान खान की लीगल टीम ने फिल्म निर्माताओं को नोटिस भेज दिया था.
नोटिस में कहा गया है कि फिल्म उनके व्यक्तिगत अधिकारों और छवि को प्रभावित कर सकती है. साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि काला हिरण शिकार का मामला अभी राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए फिल्म बनाना और उसका प्रचार कानूनी रूप से संवेदनशील है.
निर्माता अमित जानी ने नोटिस पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने दावा किया कि नोटिस मिलने के बाद पिछले 36 घंटों में उन्हें हजारों धमकी भरे मैसेज, फोन कॉल और सोशल मीडिया पर दबाव झेलना पड़ा है. अमित जानी ने कहा, “अगर सलमान खान कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो कानून के दायरे में रहकर लड़ें, धमकियां भिजवाने की जरूरत नहीं है.”
The wait is over! Witness the powerful cinema that stands as a testament to the Bishnoi community's pledge and the historic struggle of 1998. The First Look of 'Kala Hiran' is UPLOADED NOW! Dive into the ultimate battle of crime, thrills, and justice in this massive project by… pic.twitter.com/PWrJ7fun0u
— Amit Jani (AmitJaniIND) June 10, 2026
उन्होंने आगे कहा कि फिल्म बिश्नोई समुदाय के संकल्प और 1998 के ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी है. फिल्म को लेकर विवाद बढ़ने के बावजूद निर्माता इसे रिलीज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
इस पूरे विवाद के बीच सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड सोमी अली ने भी अमित जानी का समर्थन किया है. उन्होंने सार्वजनिक रूप से फिल्म निर्माता के पक्ष में बयान दिया, जिसके बाद यह मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया.