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'काला हिरण' के मेकर्स को नहीं है सलमान खान का खौफ! अब तय समय से पहले रिलीज होगी फिल्म; अमित जानी बोले-जिसको भेजना है भेज दो

आने वाली फिल्म 'काला हिरन' का रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. यह फिल्म बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से जुड़े काले हिरन के शिकार के मामले पर आधारित है. यह फिल्म कोर्टरूम ड्रामा और क्राइम थ्रिलर जैसे जॉनर का मेल है.

Written BySwati Singh
Published: Jun 11, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:49 PM IST
'काला हिरण' के मेकर्स को नहीं है सलमान खान का खौफ! अब तय समय से पहले रिलीज होगी फिल्म; अमित जानी बोले-जिसको भेजना है भेज दो

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Swati Singh

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्रेस नेता अल्का लाम्बा, आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गोपाल राय और कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर नेता अप्सरा रेड्डी का इंटरव्यू लिया है. इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, सिंगर ध्वनि भानुशाली, गजराज राव और नीना गुप्ता का भी इंटरव्यू लिया है. इससे पहले जी न्यूज़ इंग्लिश और उसके बाद हिंदी की तरफ रुख करते हुए लोकमत, अमर उजाला और लाइव हिंदुस्तान में काम किया है. लोकमत में बेस्ट परफ़ॉर्मर का अवार्ड भी अपने नाम किया है.  फिलहाल जी न्यूज के एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं. लिखने के अलावा किताब पढ़ने और घूमने का शौक है. माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन किया और सुरेश ज्ञान यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) में डिग्री ली है. आप Swati.Kumari@India.Com से सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

 

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