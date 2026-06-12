बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' की रिलीज के खिलाफ आपत्ति जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इससे पहले भी उन्होंने फिल्म के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजकर फिल्म और उसके प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग की थी.
बता दें की अमित जानी के निर्देशन में बनी फिल्म का पहला पोस्टर मई 2026 में जारी किया गया था. पोस्टर में दिखाया गया किरदार काफी हद तक सलमान खान जैसा नजर आ रहा था. उसके हाथ में बंदूक दिखाई गई थी और उसने सलमान के मशहूर फिरोजी रंग वाले ब्रेसलेट जैसी चीज भी पहन रखी थी. पोस्टर के साथ यह भी बताया गया था कि फिल्म का टीजर 20 जून को रिलीज किया जाएगा.
फिल्म की कहानी 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले से प्रेरित बताई जा रही है. इसमें सलमान खान का नाम सामने आया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म कोर्टरूम ड्रामा और क्राइम थ्रिलर का मिश्रण है. साथ ही इसमें सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच विवाद को भी सिनेमाई अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है.
सलमान खान का कहना है कि इस फिल्म की रिलीज से चल रही कानूनी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि फिल्म में उनकी पहचान और व्यक्तित्व से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उनके व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) का उल्लंघन होता है. इसी वजह से उन्होंने फिल्म के निर्माण, प्रमोशन, रिलीज और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की है.
वहीं, फिल्म के निर्माता अमित जानी ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर सलमान खान की ओर से भेजे गए नोटिस को फाड़ते हुए दिखाया. अमित जानी का दावा है कि फिल्म की घोषणा के बाद से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वह किसी से डरने वाले नहीं हैं. इससे पहले भी अमित जानी सोशल मीडिया पर सलमान खान पर निशाना साध चुके हैं. उनका कहना है कि कानूनी नोटिस भेजकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह दबाव में आने वाले नहीं हैं और अपनी बात मजबूती से रखते रहेंगे.
ढाई मिनट के टीजर में कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया गया है. सलमान खान का रोल मूवी में काशिफ इकबाल खान ने निभाया है, जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से कॉपी करने की कोशिश की है. टीजर शुरू होता है कोर्ट के एक सीन से. जहां अयान खान कठघरे में खड़ा है. वकील ने उसके खिलाफ दलील देते हुए बताया कैसे 2 अक्टूबर 1998 की रात दो काले हिरण को अयान खान ने मार गिराया. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फिल्म में लॉइन विश्नोई नाम दिया है. वीडियो में कहा गया है कि 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड का बाप दाऊद था. लेकिन आज दाऊद का भी बाप है, लॉयन बिश्नोई है.
पुलिस केस में फंसे और लॉयन गैंग के हमलों से घबराए अयान को दिखाया गया है. जेल में रहकर कैसे लॉयन अयान पर हमले और दूसरे आतंक फैला रहा है, इससे पुलिस परेशान हैं. अयान पुलिस को भी धमकाते हुए कहता है ‘अगर तुम लोगों में दम नहीं है तो अभी मुझे क्लियर बता दो, मैं ये देश हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन बिश्नोई गैंग के हाथ सड़कों पर कुत्ते की मौत नहीं मरने वाला. एक सीन में पुलिसकर्मी अपने अफसर को बताते हैं कि विश्नोई को अयान का पैसे नहीं बल्कि अयान की बलि चाहिए.
सलमान खान का आरोप है कि यह प्रोजेक्ट गैर-कानूनी तरीके से उनके पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकारों) का इस्तेमाल करता है और इससे उनकी प्रतिष्ठा के साथ-साथ 1998 के काले हिरण के शिकार मामले से जुड़ी चल रही कानूनी कार्यवाही पर भी बुरा असर पड़ सकता है. हाई कोर्ट में पहले से चल रहे एक कमर्शियल केस में के तहत एक अर्जी दाखिल की गई है.
इसमें फिल्म के निर्माता अमित जानी, प्रोडक्शन हाउस जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, डायरेक्टर भरत श्रीनेत, अक्षय पांडे और इस प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य लोगों को प्रस्तावित फिल्म बनाने, प्रमोट करने, डिस्ट्रीब्यूट करने, दिखाने, स्ट्रीम करने या रिलीज करने से रोकने के लिए 'एड-इंटरिम इंजंक्शन' (अस्थायी रोक) की मांग की गई है, जब तक कि केस का फैसला नहीं हो जाता.
याचिका के अनुसार, फिल्म और इसकी प्रचार सामग्री कथित तौर पर सलमान खान से जुड़े 1998 के काले हिरण शिकार मामले से संबंधित घटनाओं से प्रेरित या आधारित है. अभिनेता का तर्क है कि उनके नाम का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिल्म के पोस्टर, प्रचार सामग्री और फिल्म से जुड़े लोगों के सार्वजनिक बयान उन्हें दर्शकों के लिए आसानी से पहचानने योग्य बनाते हैं.
याचिका में कहा गया है कि मई 2026 में जारी एक पोस्टर में एक चरित्र को कथित तौर पर सलमान खान से मिलता-जुलता दिखाया गया है और उसने अभिनेता के चर्चित नीले ब्रेसलेट जैसा ही ब्रेसलेट पहना हुआ है, जिसके बारे में याचिका में दावा किया गया है कि यह सार्वजनिक कल्पना में उनके साथ विशिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है.
सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला साल 1998 में सामने आया था, जब वो जोधपुर में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे. सलमान के खिलाफ कुल चार केस दर्ज किए गए थे. इनमें दो चिंकारा शिकार मामले, एक कांकाणी काला हिरण शिकार मामला और एक आर्म्स एक्ट का मामला शामिल था. बिश्नोई समाज काले हिरण को पवित्र मानता है, इसलिए इस मामले को लेकर लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली काला हिरण शिकार मामले में बिश्नोई समुदाय की शिकायत पर सलमान के साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था. इन मामलों में 12 अक्टूबर 1998 को सलमान को पहली बार गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई.
अप्रैल 2006 में चिंकारा शिकार मामलों में सलमान को सजा सुनाई गई. जनवरी 2017 में उन्हें आर्म्स एक्ट मामले में बरी कर दिया गया. वहीं, 5 अप्रैल 2018 को काला हिरण शिकार मामले में उन्हें 5 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा मिली. इसी मामले में बाकी कलाकारों को बरी कर दिया गया था.
साल 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने सलमान खान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. हालांकि उन्हें जल्द ही जमानत मिल गई थी और उन्होंने इस फैसले को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. यह मामला अभी भी अदालत में लंबित है. मई 2026 में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 के लिए तय की है. सलमान खान फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.
गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई सार्वजनिक रूप से यह कह चुका है कि वह काला हिरण शिकार मामले को लेकर सलमान खान से नाराज है. 2023 में जेल से दिए गए एबीपी न्यूज को इंटरव्यू में उसने कहा था कि सलमान खान को मारना मेरी जिंदगी का मकसद है. वहीं, साल 2024 में सलमान के घर (गैलेक्सी अपार्टमेंट) के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के विदेश में बैठे भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी.
सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड ने 2 मई को स्पेशल कोर्ट में बताया कि अप्रैल 2024 में उनके घर के बाहर हुई फायरिंग एक्टर की हत्या की कोशिश थी.