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कौन हैं ‘हनुमान अंश’ में ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...’ गाने वाले नेत्रहीन सिंगर? तंबूरा बजाकर गांव में गाते थे भजन; आज लाखों दिलों पर कर रहे राज

Who Is Hanuman Ansh Singer Sunil Lodhi: गांवों में तंबूरा बजाकर भजन गाने वाले एक नेत्रहीन (जो देख नहीं सकते) सिंगर की जिंदगी रातों-रात बदल गई. सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक सादी सी रिकॉर्डिंग ने उन्हें बड़े संगीत निर्माताओं की नजर में ला दिया. आज उनकी आवाज फिल्म के जरिए देश-विदेश में गूंज रही है. जानिए सुनील लोधी के फर्श से अर्श तक की पूरी कहानी.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 02, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:37 AM IST
कौन हैं ‘हनुमान अंश’ में ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...’ गाने वाले नेत्रहीन सिंगर? तंबूरा बजाकर गांव में गाते थे भजन; आज लाखों दिलों पर कर रहे राज
Image Credit: ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...’ गानाकर जीत लिया लाखों लोगों का दिल (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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