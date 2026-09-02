/कौन हैं ‘हनुमान अंश’ में ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...’ गाने वाले नेत्रहीन सिंगर? तंबूरा बजाकर गांव में गाते थे भजन; आज लाखों दिलों पर कर रहे राज

गांव की चौपालों और मेलों में एक हाथ में तंबूरा लिए जब ये सिंगर बैठते थे, तो सुनने वाले अपनी सुध-बुध खो बैठते थे. सालों तक उन्होंने बिना किसी बड़े मंच की चाहत के सिर्फ अपनी भक्ति और शौक के लिए गाना गाया. उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि सीमित संसाधनों में जीने वाला ये फनकार एक दिन पूरे देश में अपनी आवाज का लोहा मनवाएगा. आज वही कलाकार फिल्म ‘हनुमान अंश’ के सबसे फेमस गाने ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान’ की बदौलत घर-घर में पहचाना बना चुका है. उनकी सादगी भरी आवाज ने आज करोड़ों दिलों को सीधे छू लिया है.
इस सिंगर का नाम सुनील लोधी है. सुनील का बचपन से लेकर अब तक का सफर आसान नहीं रहा, लेकिन उनका हौसला हमेशा चट्टान की तरह मजबूत बना रहा. जब वे महज 10-11 साल के थे, तभी से उनका नाता सुर और ताल से जुड़ गया था. उन्होंने तंबूरा थामकर पारंपरिक भजन गाने शुरू किए और धीरे-धीरे बुंदेली लोकगीतों में भी गहरी पकड़ बना ली. इंटरनेट की दुनिया से कोसों दूर वे सिर्फ अपने आसपास के गांव वालों के बीच गाते थे. आंखों की रोशनी न होने के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी गायकी को लगातार निखारते रहे.
सुनील की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब उनका एक सिंपल सा भजन ‘मोरे संकट के कटैया हनुमान’ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. ये कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि जमीन पर बैठकर तंबूरा बजाते हुए गाया गया एक सिंपल सा वीडियो था. इस वीडियो में उनकी आवाज का दर्द और भगवान के लिए सच्चा समर्पण लोगों के दिलों में उतर गया. देखते ही देखते इस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देख लिया. इसी वायरल क्लिप पर मशहूर संगीत निर्माता पंकज वीआरके की नजर पड़ी. उन्होंने तुरंत फैसला किया कि इस बेमिसाल देसी हुनर को बड़े पर्दे तक जरूर पहुंचाएंगे.
पंकज वीआरके ने जब सुनील की आवाज सुनी, तो उन्हें उसमें अपनी मिट्टी की असली महक और एक अलग ही खिंचाव महसूस हुआ. काफी तलाश और मेहनत के बाद पंकज ने आखिरकार सुनील से संपर्क साध ही लिया. इसके बाद उन्हें पहले इंदौर बुलाया गया और फिर वहां से सीधे मुंबई के बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले जाया गया. गांव की पगडंडियों से निकलकर सीधे मायानगरी के मॉर्डन स्टूडियो में खड़े होना सुनील के लिए किसी सपने से कम नहीं था. वहां उन्होंने करीब आठ गाने गाए, जिनमें से एक खास भजन को फिल्म ‘हनुमान अंश’ की सबसे बड़ी पहचान बन गया.
फिल्म ‘हनुमान अंश’ में शामिल होते ही ये गाना ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान’ सुनील लोधी की सबसे बड़ी पहचान बन गया. फिल्म की चर्चा के साथ-साथ ये भजन भी इंटरनेट पर हर जगह ट्रेंड करने लगा. गाने में मौजूद भक्ति रस और सुनील की आवाज के ठहराव ने आम म्यूजिक लिसनर्स को मंत्रमुग्ध कर दिया. आज लाखों लोग इस भजन पर अपनी सोशल मीडिया रील्स बना रहे हैं और इसे रोजाना सुन रहे हैं. सुनील खुद इस मिले-जुले प्यार और सम्मान से बेहद इमोशनल हैं. वे हर बातचीत में बस यही कहते हैं कि ये सब भगवान और लोगों के आशीर्वाद का फल है.
बता दें, सुनील लोधी बुंदेलखंड क्षेत्र के रहने वाले एक नेत्रहीन लोकगायक हैं, जिन्होंने अपनी अनोखी आवाज और भक्ति गायन से लाखों लोगों का दिल जीता. लगभग 25 साल के सुनील बचपन से ही संगीत के लिए समर्पित रहे हैं. उनकी ये कामयाबी साबित करती है कि अगर हुनर सच्चा हो, तो कोई भी कमजोरी रास्ते की दीवार नहीं बन सकती. कभी सिर्फ बुंदेलखंड के कुछ गांवों तक सीमित रहने वाली आवाज आज देश की सीमाओं को लांघकर विदेशों में भी सुनी जा रही है. उनके सोशल मीडिया पर लगातार चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है. आज वे लाखों-करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं.