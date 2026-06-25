लगभग दो दशकों से फैंस राजकुमार हिरानी की संजय दत्त स्टारर 'मुन्ना भाई 3' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, बीते कुछ सालों में 'मुन्ना भाई 3' को लेकर लगातार अटकलें लगाई जाती रही हैं. लेकिन फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी ने अब साफ कर दिया है कि यह प्रोजेक्ट अभी भी जिंदा है और इस पर काम चल रहा है.
बता दने कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने साल 2004 में संजय दत्त-अरशद वारसी को लेकर फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस बनाई थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता तो पाई ही, साथ में लोगों के दिलों पर भी अपना हक जमाया. इसके बाद, मुन्नाभाई को एक फ्रेंचायजी में बदला गया और साल 2006 में लगे रहो मुन्नाभाई फिल्म रिलीज हुई.
अभी हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, अपने आने वाले स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट 'प्रीतम एंड पेड्रो' के प्रमोशन के दौरान राजकुमार हिरानी ने ये साफ़ किया कि 'मुन्ना भाई 3' बंद नहीं हुई है. असल समस्या आइडिया की कमी नहीं है, बल्कि एक ऐसी बेहतरीन कहानी ढूंढ़ना है जो इस फ्रैंचाइजी की विरासत पर खरी उतर सके.
राजकुमार हिरानी ने माना कि मुन्ना और सर्किट के लिए नए एडवेंचर की कल्पना करना कभी मुश्किल नहीं रहा. उनके अनुसार, चुनौती एक ऐसी कहानी बनाना है जो शुरू से आखिर तक उतनी ही दिलचस्प बनी रहे. देरी की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप मुन्ना भाई को सिर्फ इंटरवल तक देखना चाहते हैं, तो मैं अभी पांच फिल्में बना सकता हूं. क्योंकि मेरे पास उस पॉइंट के आगे की कहानी नहीं है.
यह जानते हुए भी कि तीसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त उत्साह पैदा करेगा, राजकुमार हिरानी का कहना है कि सिर्फ कमर्शियल सफलता ही इस फ्रेंचाइजी में एक और फिल्म बनाने की वजह नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं.
मेरी जगह कोई और होता तो शायद कहता, 'बस कोई भी स्क्रिप्ट लिख दो, इसे जबरदस्त ओपनिंग मिलेगी और अच्छी कमाई होगी.' लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता. हमने दो बेहतरीन फिल्में बनाई हैं. अगर मुझे सिर्फ पैसे की परवाह होती, तो अब तक मैंने इसके चार-पांच वर्जन बना लिए होते.
नई फिल्म का स्टैंडर्ड कम से कम हमारी पिछली फिल्मों जैसा तो होना ही चाहिए. यहीं पर मैं अटक जाता हूं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहली दो फिल्मों से बनी क्वालिटी को बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.