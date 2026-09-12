Bloody Politics Teaser: 'ब्लडी पॉलिटिक्स' का टीजर आउट, सत्ता की कुर्सी पर नजर; गौतम कार्तिक का दिखा नया अंदाज

साउथ सिनेमा के निर्देशक धीना राघवन की अपकमिंग पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म 'ब्लडी पॉलीटिक्स' का टीजर शनिवार को रिलीज कर दिया गया. फिल्म की कहानी दक्षिण चेन्नई की जमीनी राजनीति, स्थानीय नेताओं और सत्ता के लिए होने वाली खींचतान के इर्द-गिर्द घूमती नजर आ रही है. खास बात यह है कि फिल्म का टीजर एक्टर गौतम राम कार्तिक के जन्मदिन के मौके पर जारी किया गया.
तमिल स्टार विजय सेतुपति ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म का टीजर शेयर किया और गौतम राम कार्तिक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी लिखने के साथ इसका निर्देशन धीना राघवन ने किया है, जबकि गणेश के. बाबू इसके प्रोड्यूसर हैं.
राजनीति में बड़ा नाम बनना चाहता है गौतम का किरदार
टीजर में फिल्म की हल्की-सी झलक देखने को मिलती है, जिसमें गौतम कार्तिक इलाया के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो राजनीति में बड़ा नाम बनना चाहता है. टीजर में कई और दिलचस्प किरदार भी दिखाए गए हैं जो कहानी को और दमदार बनाते हैं. इसमें कई धमाकेदार डायलॉग्स भी हैं, जिनमें एक डायलॉग है, "सब कुछ जानने वाले लोगों के नेता बनने का दौर खत्म हो गया है. अब वो समय है जब सबके जाने-पहचाने लोग नेता बनते हैं."
जाने-माने डायरेक्टर पी. वासु और सेल्वाराघवन फिल्म में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. टीजर से पता चलता है कि सेल्वाराघवन एक बेरहम नेता के रोल में हैं, वहीं पी. वासु एक सिक्योरिटी गार्ड के किरदार में हैं जो इलाया को राजनीति में आने से रोकने की कोशिश करता है.
धीना राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म में गौतम राम कार्तिक और अंचना नेथरुन लीड रोल में नजर आएंगे. इसके अलावा, फिल्म में रॉबी, ए. वेंकटेश, मारन, इंदुमति, आदित्य काथिर, बाकियाम शंकर और कई दूसरे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.
'ब्लडी पॉलिटिक्स' को डायरेक्टर गणेश के. बाबू ने प्रोड्यूस किया है, जो क्रिटिक्स की तारीफ वाली सुपरहिट फिल्म 'दादा' को डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं. गणेश के. बाबू ने इस फिल्म को अपने बैनर ड्राफ्ट बाय जीकेबी के तहत प्रोड्यूस किया है, जिसमें संजय मुथुकुमार को-प्रोड्यूसर हैं.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)