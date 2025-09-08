Musician Rick Davies: ब्रिटिश रॉक बैंड 'सुपरट्रैंप' के को-फाउंडर रिक डेविस का निधन, 81 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
Musician Rick Davies Died: ब्रिटिश बैंड सुपरट्रैम्प के को-फाउंडर और म्यूजिशियन रिक डेविस के निधन की दुखद खबर सामने आई है. 81 साल की उम्र में इस चर्चित ब्रिटिश म्यूजिशियन ने अंतिम सांस ली. रिक डेविस के निधन की पुष्टि उनके म्यूजिक बैंड द्वारा साझा की गई है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:07 PM IST
ब्रिटिश रॉक म्यूजिक की दुनिया का एक बड़ा नाम, रिक डेविस, नहीं रहे. मशहूर बैंड 'सुपरट्रैंप' के को-फाउंडर, सिंगर और कीबोर्ड प्लेयर रिक डेविस का 5 सितंबर को 81 साल की उम्र में निधन हो गया. वे पिछले कई वर्षों से एक गंभीर बीमारी, मल्टीपल मायलोमा (एक प्रकार का ब्लड कैंसर), से जूझ रहे थे.उनका निधन अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड स्थित उनके घर पर हुआ.

बैंड ने अपने आधिकारिक बयान में इस दुखद समाचार की पुष्टि करते हुए गहरा शोक जताया और कहा कि उन्हें रिक के साथ 50 से ज्यादा साल काम करने का सौभाग्य मिला. बैंड ने रिक के परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनका संगीत हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा.

'सुपरट्रैंप' के को-फाउंडर रिक डेविस का निधन

रिक डेविस का जन्म 1944 में इंग्लैंड के स्विंडन में हुआ था. उन्हें बचपन से ही संगीत में गहरी दिलचस्पी थी और उन्होंने छोटी उम्र में ही ड्रम और पियानो बजाना शुरू कर दिया था. 1969 में उन्होंने 'सुपरट्रैंप' बैंड की शुरुआत की, जो जल्दी ही दुनिया भर में मशहूर हो गया. रॉजर हॉजसन के साथ उनकी जोड़ी ने कई हिट गाने दिए और बैंड का नाम बुलंदियों तक पहुंचाया. 'सुपरट्रैंप' का सबसे सफल एल्बम 'ब्रेकफास्ट इन अमेरिका' था, जिसे चार बार प्लेटिनम अवॉर्ड मिला और बैंड को दो ग्रैमी अवॉर्ड्स भी हासिल हुए. जब 1983 में रॉजर बैंड से अलग हो गए, तब भी रिक ने 'सुपरट्रैंप' को जारी रखा और बैंड की पहचान को बनाए रखा.

म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक

लेकिन, जब उनकी तबीयत ने साथ नहीं दिया, तो वे स्टेज से दूर हो गए, पर उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक छोटा बैंड बनाया और स्थानीय स्तर पर संगीत का आनंद लेते रहे. रिक डेविस न सिर्फ एक बेहतरीन संगीतकार थे, बल्कि एक बेहद सादगीभरे इंसान भी थे. अपने काम के प्रति उनकी लगन और संगीत से उनका प्रेम, हर उस व्यक्ति को प्रेरित करता है, जो म्यूजिक से जुड़ा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

;