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Hindi Newsबॉलीवुड‘बंदर के लिए बॉबी देओल ने नहीं बढ़ाई फीस, वजह सुनकर आप भी कहेंगे- यही है असली स्टार

‘बंदर' के लिए बॉबी देओल ने नहीं बढ़ाई फीस, वजह सुनकर आप भी कहेंगे- यही है असली स्टार

बॉबी देओल के लीड रोल और अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बंदर' को निखिल द्विवेदी ने 'सैफ्रॉन मैजिकवर्क्स' और 'जी स्टूडियोज' के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. दमदार कलाकारों की टीम के साथ तैयार की गई इस फिल्म के ट्रेलर ने रिलीज होते ही लोगों को इम्प्रेस कर दिया. 'बंदर' 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:52 PM IST
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‘बंदर' के लिए बॉबी देओल ने नहीं बढ़ाई फीस, वजह सुनकर आप भी कहेंगे- यही है असली स्टार

बॉबी देओल स्टारर, अनुराग कश्यप के डायरेक्शन और निखिल द्विवेदी के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'बंदर' इस साल की सबसे मच-अवेटेड फिल्मों में से एक है. अपनी रॉ और ग्रिटी स्टोरीटेलिंग के लिए मशहूर अनुराग कश्यप के साथ बॉबी देओल पहली बार कोलाबोरेट कर रहे हैं, जिसने अभी से ही इंडस्ट्री और फैंस के बीच एक जबरदस्त बज बना दिया है. हाल ही में रिलीज हुए इसके ट्रेलर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जिसमें दर्शकों को हैरान कर देने वाले ट्विस्ट्स, इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा, कड़क डायलॉग्स और बॉबी देओल की एक बिल्कुल हटकर परफॉर्मेंस की झलक देखने को मिली है

अनुराग के साथ काम करना वर्कशॉप से कम नहीं
फिल्म की रिलीज से ठीक पहले, बॉबी देओल ने 'बंदर' से जुड़ने की वजह का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि इस खास प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अपनी फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. इसके साथ ही उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि अनुराग कश्यप के साथ काम करना किसी एक्टिंग वर्कशॉप का हिस्सा होने जैसा था, जहां हर सीन में ईमानदारी और असलियत को सबसे ऊपर रखा जाता था.

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फिल्म की कहानी से थे खुश
फिल्म में अपने एक्सपीरियंस को लेकर बॉबी देओल ने शेयर किया, ‘ मैंने इस फिल्म के लिए अपनी फीस नहीं बढ़ाई. जब एक एक्टर के तौर पर कोई प्रोजेक्ट मुझे सच में एक्साइट करता है, तो पैसा पहली चीज नहीं होती जिसके बारे में मैं सोचता हूं. मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, वो था इतना रियल और ग्राउंडेड किरदार निभाने का मौका.’ बॉबी देओल ने आगे कहा, ‘हमें अक्सर स्क्रीन पर लार्जर-दैन-लाइफ (दिखावे वाले) रोल करने की आदत होती है, लेकिन स्क्रीन पर पूरी तरह से नॉर्मल दिखना असल में कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है.

अनुराग से बहुत कुछ सीखा
‘बंदर’ एक्टर ने कहा, ‘अनुराग को कोई नाटक या तड़क-भड़क नहीं चाहिए थी, उन्हें सिर्फ ईमानदारी और असलियत चाहिए थी. उनके साथ काम करना किसी एक्टिंग वर्कशॉप का हिस्सा होने जैसा था. सेट पर हर एक दिन मैंने कुछ नया सीखा.’ 'बंदर' के ट्रेलर ने अपनी इंटेंस और सस्पेंस से भरी कहानी के साथ दर्शकों के बीच भारी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘बंदर’ का ट्रेलर
ट्रेलर में बॉबी देओल एक बिल्कुल अलग अवतार में समीर मेहरा के रोल में नजर आ रहे हैं, जो एक समय पर पॉप सुपरस्टार था, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट (यौन उत्पीड़न) के आरोपों के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर जाती है. एक हाई-प्रोफाइल कोर्टरूम केस और मीडिया के तीखे सवालों का सामना करते हुए, ये थ्रिलर फिल्म सच, नजरिए और इंसाफ की पेचीदगियों को टटोलती है.

इस फिल्म को सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी की मशहूर जोड़ी ने लिखा है, जो इससे पहले 'पाताल लोक', 'कोहरा' और 'उड़ता पंजाब' जैसी कमाल की कहानियां दे चुके हैं. अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी और निखिल द्विवेदी के सैफ्रॉन मैजिकवर्क्स, व ज़ी स्टूडियोज के बैनर तले प्रोड्यूस हुई 'बंदर' 5 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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