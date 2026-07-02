सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का टीजर देख इमोशनल हुए बॉबी देओल, बोले- 'आप बेस्ट हैं, भैया'

धर्मेंद्र के दोनों बेटों के बीच भाईचारे की मिसाल एक बार फिर से देखने को मिली. 'बंदर' एक्टर बॉबी देओल ने हाल ही में अपने बड़े भाई सनी देओल की अपकमिंग फिल्म'बंटवारा 1947' की जमकर तारीफ की है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर फिल्म का टीजर पोस्ट करते हुए एक इमोशनल कैप्शन लिखा है. बॉबी ने भाई के लिए प्यार जताते हुए लिखा, 'आप बेस्ट हैं, भैया!'
बॉबी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर टीजर शेयर करते हुए आगे लिखा, 'मैं इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. आपको और पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं. टीजर कमाल का लग रहा है, ये फिल्म जरूर शानदार होगी.'
फिल्म 'बंटवारा 1947' का टीजर पहले ही सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा चुका है. टीजर की शुरुआत आमिर खान की दमदार आवाज से होती है, जो सीधे दर्शकों को साल 1947 के दौर में ले जाती है. इसके बाद देश के बंटवारे के समय की अफरा-तफरी, हिंसा और लोगों के दर्द की झलक दिखाई जाती है.
टीजर में सिर्फ बड़े लेवल पर हुए दंगों को ही नहीं दिखाया गया, बल्कि उन परिवारों की भावनाओं को भी सामने लाया गया है, जो बंटवारे की वजह से एक दूसरे से अलग हो गए थे, जिससे फिल्म का टीजर लोगों को काफी इमोशनल लगा. वहीं इस टीजर के रलीज होते ही लोगों के मन में फिल्म देखने की एक्साइटमेंट बढ़ गई है.
फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. टीजर में उनका किरदार एक ऐसे इंसान का नजर आता है, जो मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारता और इंसानियत का साथ देता है. हमेशा की तरह सनी देओल का दमदार अंदाज और सीरियस एक्टिंग के साथ दिखाई देंगे, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया है. टीजर में उनके कई एक्शन और इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलते हैं
फिल्म में शबाना आजमी एक बुढ़ी महिला का किरदार निभा रही हैं, जो पाकिस्तान में फंस जाती हैं और अपना पुश्तैनी घर छोड़ने से इनकार कर देती हैं. उनका किरदार काफी भावुक नजर आता है. वहीं प्रीति जिंटा और करण देओल भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं. टीजर में दोनों सनी देओल के साथ मुश्किल हालात का सामना करते नजर आते हैं. फिल्म में खलनायक की भूमिका अभिमन्यु सिंह निभा रहे हैं, जिनकी अगुवाई में हिंसक भीड़ दिखाई गई है. इसके अलावा अली फजल, खुशी हजारे और कनिका कपूर भी इस मल्टीस्टारर फिल्म का हिस्सा हैं.
'बंटवारा 1947' का निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी ने किया है, जबकि फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक ए.आर. रहमान ने तैयार किया है और इसके गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं. शानदार निर्देशन, दमदार स्टारकास्ट और बेहतरीन म्यूजिक की वजह से इस फिल्म से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं.
देश के बंटवारे की कहानी पर आधारित ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले रिलीज होने की वजह से फिल्म को लेकर दर्शकों में पहले से ही काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.
वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो, बॉबी देओल भी जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. वो यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स फिल्म 'अल्फा' में दिखाई देंगे. इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट और शरवरी मुख्य भूमिका में होंगी. ये फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिलहाल, बॉबी देओल का अपने भाई सनी देओल के लिए किया गया ये प्यार भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैंस भी दोनों भाइयों की बॉन्डिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं और अब सभी को 'बंटवारा 1947' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.