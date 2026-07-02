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सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का टीजर देख इमोशनल हुए बॉबी देओल, बोले- 'आप बेस्ट हैं, भैया'

Bobby Deol Post For Sunny Deol Bantwara 1947: सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' का हाल ही में टीजर रिलीज किया गया है, जिसको देखने के बाद दर्शक फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं एक्टर के छोटे भाई यानी बॉबी देओल ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 02, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:21 PM IST
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का टीजर देख इमोशनल हुए बॉबी देओल, बोले- 'आप बेस्ट हैं, भैया'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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