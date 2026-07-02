सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का टीजर देख इमोशनल हुए बॉबी देओल, बोले- 'आप बेस्ट हैं, भैया'

वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो, बॉबी देओल भी जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. वो यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स फिल्म 'अल्फा' में दिखाई देंगे. इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट और शरवरी मुख्य भूमिका में होंगी. ये फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिलहाल, बॉबी देओल का अपने भाई सनी देओल के लिए किया गया ये प्यार भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैंस भी दोनों भाइयों की बॉन्डिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं और अब सभी को 'बंटवारा 1947' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.