देओल परिवार को लेकर बेटे Bobby ने किया खुलासा, फार्महाउस पर इस शख्स के साथ Dharmendra गुजार रहे हैं दिन

‘एनिमल’ स्टार बॉबी देओल अपनी वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. लेकिन अब उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र और देओल परिवार के बारे में एक बड़ा खुलासा कर दिया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:25 PM IST
bobby deol on dharmendra
bobby deol on dharmendra

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हैं जिनकी जिंदगी पर्दे पर जितनी हसीन है उतनी ही पर्दे के पीछे बेरंग है. देओल परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही है, धर्मेंद्र 80 और 90 के दशक के सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं, उन्होंने एक ही साल में मल्टीपल हिट फिल्म देने का रिकॉर्ड भी बनाया था. लेकिन उनकी निजी जिंदगी फिल्मी दुनिया से बिल्कुल अलग थी. वहीं धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल ने फिल्मों में कमबैक कर काफी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है. बॉबी देओल ने हाल ही में अपने परिवार से जुड़े एक सच को सबके सामने उजागर किया है. 

 

फिल्म 'तुम हसीन मैं जवां'
धर्मेंद्र ने जब बॉलीवुड में कदम रखा था तो वो एक जवान और शादीशुदा आदमी थे, जो अपनी आंखों में एक बड़ा सुपरस्टार बनने का सपना लिए मुंबई आए थे. वहीं सफलता पाते ही धीरे-धीरे उनकी और उनके परिवार की किस्मत चमक गई और उनकी पत्नी प्रकाश कौर खुद को इस इंडस्ट्री में फिट करने की कोशिश कर रही थीं. लेकिन इस शादीशुदा जोड़े की जिंदगी साल 1970 में पूरी तरह बदल गई, जब धर्मेंद्र ने फिल्म 'तुम हसीन मैं जवां' को साइन किया था.

हेमा मालिनी से शादी
इस फिल्म में धर्मेंद्र ने स्क्रीन पर हेमा मालिनी के साथ रोमांस किया था, जो की पूरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया था. वहीं स्क्रीन पर किए गए रोमांस की चर्चा उनके परिवार में भी होने लगी और  इस अफवाह को सही साबित करते हुए धर्मेंद्र ने साल 1980 में हेमा मालिनी से शादी कर ली .

 

इस शख्स के साथ रहते हैं धर्मेंद्र
इस शादी से उनके परिवार में कलह और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते हेमा अपने बंगले और धर्मेंद्र अपने बच्चों और पहली पत्नी के साथ रहने लगे. मगर कुछ समय पहले खबरें आई थीं कि धर्मेंद्र अकेले अपने गांव में रह रहे हैं. लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बॉबी देओल ने खुलासा करते हुए बताया कि उनके पिता धर्मेंद्र उनकी मां प्रकाश कौर के साथ खंडाला में फार्म हाउस में रहते हैं. 

 

यहां रहते हैं धर्मेंद्र
बॉबी देओल ने अपने पिता के बारे में बात करते हुए कहा, 'मेरे माता-पिता साथ में फार्म मे रहते हैं, उन्हें फार्महाउस पर रहना पसंद है,वो दोनों अब बूढ़े भी हो गए हैं और वहीं रहना उनके लिए सुकून से भरा है. मौसम सुहाना है, खाना लाजवाब है, और पापा ने वहां स्वर्ग बना दिया है.'

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

Bobby DeolDharmendrasunny deolBobby DeolHema MaliniPrakash Kaur

