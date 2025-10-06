Advertisement
Twinkle Khanna नहीं ये एक्ट्रेस थीं फिल्म ‘बरसात’ के लिए पहली पसंद, Bobby Deol ने बताई पर्दे की पीछे की कहानी

‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ और ‘एनिमल’ स्टार बॉबी देओल ने इडंस्ट्री में अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर एक्टर ने अपनी डेब्यू फिल्म ‘बरसात’ को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का नाम शामिल हैं. आइए जानते हैं इस किस्से के बारे में

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 06, 2025, 05:37 PM IST
रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ से बॉलीवुड में धमाकेदार कमबैक करने के बाद एक्टर बॉबी देओल आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं, हाल ही में वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू बेव सीरीज में नजर आए थे. इस वेब सीरीज के बाद बॉबी आगे आने वाले कई बड़े प्रोडेक्ट्स में नजर आएंगे, जो कि उनके करियर को और भी उठा देंगे. बॉबी देओल ने हाल ही में इस इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं, इस खास मौके पर उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म ‘बरसात’ को लेकर खुलकर बात की है. 

 

करिश्मा थीं डायरेक्टर की पहली पसंद 
डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की फिल्म ‘बरसात’ साल 1995 में रिलीज हुई थी, जिससे एक्टर बॉबी देओल और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने एक साथ डेब्यू किया था. इस फिल्म को लेकर बॉबी देओल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया था कि फिल्म ‘बरसात’ के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना नहीं, बल्कि करिश्मा कपूर थीं और इस फिल्म को सबसे पहले उन्हें ही ऑफर किया गया था.

फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी तैयार
बॉबी ने आगे बात करते हुए बताया, ‘दरअसल मुझे करिश्मा के साथ ही शुरुआत करनी थी. लेकिन मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह नहीं बन पा रही थी और स्क्रिप्ट अभी भी चल ही रही थी. उस समय वूमेंस का करियर ऐसा था कि वो कई सालों तक काम नहीं कर सकती थीं शुक्र है! अब ये बदल गया है. इसलिए करिश्मा कपूर थोड़ी इंसिक्योर थीं, जिसके लिए मैं उन्हें दोष नहीं देता हूं. इसलिए उन्होंने फिल्म ‘प्रेम खैदी’ को चुना.’

 

ट्विंकल के साथ किया था डेब्यू
बॉबी ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ट्विंकल खन्ना के बारे में कहा, ‘मुझे लगता है ट्विंकल खन्ना और मेरा साथ में डेब्यू करना किस्मत ही थी और इंडस्ट्री को छोड़ना उनका खुद का फैसला था, वो इसके लिए कंफर्टेबल नहीं थीं. वो हमेशा से काफी निडर रही हैं, उनका चीजों को लेकर एक खास नजारिया है, जो आप आज भी देख सकते हैं. उनका अपना एक अलग विचार है, वो अपने मजबूत विश्वास के चलते एक राइटर बनीं और वो इसमें काफी माहिर हैं.’

 

;