कभी Salman Khan और Shah Rukh Khan के साथ शेयर की थी स्क्रीन, इस पंजाबी बॉडी बिल्डर ने कम उम्र में हासिल किया था बड़ा खिताब

सलमान खान को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिटनेस के लिए भी जाना जाता है, उनकी फिटनेस को देखकर कई यंगस्टर ने जिम और अपनी हेल्थ को वरीयता देने शुरू किया था. लेकिन क्या आप जानते हैं इस पंजाबी एक्टर और बॉडी बिल्डर ने सलमान खान की ट्रेनिंग में मदद की थी. जी हां, सलमान खान की बॉडी को फिट बनाए रखने के लिए एक समय पर इस बॉडी बिल्डर से हेल्प ली गई थी. आज हम जिस पंजाबी एक्टर की बात कर रहे हैं वो बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमान हैं, जिनकी आज यानी 10 अक्टूबर को हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई है.

वरिंदर सिंह घुमान

वरिंदर सिंह घुमान एक वेजीटेरियन बॉडी बिल्डर थे, उन्होंने कम उम्र में ही बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो 2005 में मिस्टर जालंधर बन गए थे और उसी साल उन्होंने मिस्टर पंजाब की ट्रॉफी अपने नाम की थी. इस सफलता के बाद वरिंदर सिंह ने रुकने का नाम ही लिया और साल 2008 में मिस्टर इंडिया और फिर मिस्टर इंडिया रनर अप रहे थे.

फिल्म ‘दंबग’ में दी सलमान खान को ट्रेनिंग

वरिंदर ने साल 2012 में एक एक्टर के तौर पर पंजाबी फिल्म ‘कबड्डी वंस अगेन’ से फिल्मों में डेब्यू किया था. वहीं उनकी इस डेब्यू फिल्म का पोस्टर हॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और बॉडी बिल्डर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी शेयर किया था. वरिंदर के पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फिल्म ‘दंबग’ के समय उन्हें सलमान खान की फिटनेस का ध्यान रखने के लिए बुलाया गया था. इस फिल्म के बाद उन्होंने कई बॉलीवुड सितारों को फिटनेस ट्रेनिंग दी. वरिंदर सलमान खान की ‘टाइगर 3’ में एक अहम रोल निभाया था, जिसके लिए पठान यानी शाहरुख खान को टाइगर की मदद के लिए आना पड़ा था.