6 साल बाद फिर से स्क्रीन शेयर करेंगे अक्षय कुमार-विद्या बालन, हो गई है पूरी प्लानिंग

6 साल बाद फिर से स्क्रीन शेयर करेंगे अक्षय कुमार-विद्या बालन, हो गई है पूरी प्लानिंग

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार एक बार फिर से विद्या बालन के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. खबरों की मानें तो मूवी में दो हीरोइनें होंगी जिसमें एक हसीना विद्या हैं.

Dec 18, 2025, 08:17 PM IST
अक्षय कुमार और विद्या बालन
अक्षय कुमार और विद्या बालन

Akshay Kumar Vidya Balan Reunite: खिलाड़ी कुमार और विद्या बालन एक साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं.ये दोनों आखिरी बार 6 साल पहले 'मिशन मंगल' में एक साथ दिखे थे. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों एक बार फिर से अनीज बज्मी की फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में अक्षय के साथ स्क्रीन पर दो हीरोइनें होंगी जिसमें से एक विद्या बालन को कंफर्म माना जा रहा है.

इन फिल्मों में किया साथ काम

ये दोनों इससे पहले 'हे बेबी', 'भूल भुलैया' में स्क्रीन पर बेहतरीन केमिस्ट्री दिखा चुके हैं.हिंदुस्तान सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अनीज बज्मी की अगली फिल्म में अक्षय का तो आना कंफर्म है और विद्या बालन का आना भी करीबन तय माना जा रहा है. खास बात है कि जहां अक्षय और विद्या 6 साल बाद एक साथ काम करेंगे तो वहीं अनीज संग खिलाड़ी कुमार 14 साल बाद काम करेंगे. ये इससे पहले 'थैंकयू' में साथ काम कर चुके हैं. 

आखिरी रिलीज

इससे पहले अक्षय कुमार हाल ही आई 'जॉली एलएलबी 3' में दिखे थे.जिसमें अरशद वारसी, हुमा कुरैशी और अमृता राव भी थीं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे कूटे और ओटीटी पर भी कई हफ्तों तक धाक जमाकर रखी. इस कॉमेडी फिल्म की कहानी इस बार राजस्थान की एक बूढ़ी अम्मा की थी. जिसकी जमीन को लोग हथियाना चाहते थे. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vidya Balan (@balanvidya)

'मैं उनके कान के नीचे...'नीतीश कुमार हिजाब विवाद पर आग बबूला सना खान, बोलीं- उनके पीछे लोग गधे की तरह...

 

विद्या और अक्षय कुमार
अक्षय की आने वाली फिल्म की बात करें तो वो 'हैवान' में निगेटिव रोल निभाते नजर आएंगे. जिसमें उनके साथ सैफ अली खान भी हैं. इसके अलावा सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर हैं. ये फिल्म मलयालम थ्रिलर फिल्म Oppam से इंस्पायर है. जिसमें मोहनलाल थे. इसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया और हिंदी रीमेक को भी वही डायरेक्ट करेंगे. विद्या बालन की बात करें तो आखिरी बार स्क्रीन पर 'भूल भुलैया 3' में नजर आई थी. ये मूवी साल 2024 में रिलीज हुई थी.जिसमें उनके साथ माधुरी दीक्षित और कार्तिक आर्यन थे.

 

 

Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं.

Akshay KumarVidya Balan

