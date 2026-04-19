'शाहरुख-ऋतिक के बच्चों जैसा प्रेशर नहीं', अरशद वारसी का बड़ा खुलासा, बोले- 'मैं सिफारिश नहीं करूंगा..'

Bollywood Actor: बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी आज 19 अप्रैल को अपना 58वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. अपने अब तक के करियर में उन्होंने इंडस्ट्री में मजबूत पहचान बनाई है और कई फिल्मों में यादगार रोल किए हैं. अरशद वारसी की पर्सनल लाइफ काफी शांत रहती है. हालांकि, उन्होंने कभी-कभी अपने बच्चों, जीक वारसी और जेने जो वारसी के साथ अपने रिश्ते की झलकियां दिखाई हैं, जिनके बारे में वह अक्सर बात करते हैं.

'अपने नक्शेकदम पर चलने का दबाव नहीं डालना चाहता...'

कई इंटरव्यू में एक्टर ने कहा है कि वह अपने बच्चों पर फिल्म इंडस्ट्री में अपने नक्शेकदम पर चलने का दबाव नहीं डालना चाहते हैं, बल्कि वह उन्हें अपनी पसंद और शौक को खुद खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. अरशद के 21 साल के बेटे जीक वारसी ने फिल्मों में अपना पहला कदम रख दिया है और सिद्धार्थ आनंद और राजकुमार हिरानी जैसे फिल्म निर्माताओं के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं. उनकी 18 साल की बेटी जेने जो वारसी अभी अपनी पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन सिनेमा के प्रति उनका भी उतना ही जुनून है.

'मेरे दोनों बच्चों का एक्टिंग में इंटरेस्ट'

एक इंटरव्यू में अरशद वारसी ने अपने बच्चों की फिल्म इंडस्ट्री में आने की इच्छा और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनके बेटे और बेटी दोनों को एक्टिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन उन्होंने इस पेशे की अनिश्चितता को भी स्वीकार किया है. 'मेरे बेटे और बेटी दोनों एक्टिंग करना चाहते हैं. मेरा बेटा फिलहाल सिद्धार्थ आनंद का असिस्टेंट है और राजकुमार हिरानी का भी रह चुका है. जाहिर है, मुझे डर लगता है—आज के समय में यह एक मुश्किल काम है. अभिनय अब आसान नहीं रहा, क्योंकि सफलता दर बहुत कम है. 150 करोड़ में से मुट्ठी भर लोग ही अभिनेता बन पाते हैं.'

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'मेरे बच्चों पर कोई दबाव नहीं...'

अरशद वारसी का मानना है कि बॉलीवुड में सफलता आज भी पर्सनल मेहनत और किस्मत पर निर्भर करती है, भले ही यह आम धारणा हो कि जान-पहचान से सारे दरवाजे खुल जाते हैं. एक्टर ने कहा, 'यहां कोई किसी की मदद नहीं कर सकता. आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है. मैं किसी निर्देशक को फोन करके यह नहीं कह सकता कि मेरे बच्चों पर करोड़ों रुपये खर्च कर दें. कोई मेरे बेटे पर दांव क्यों लगाएगा? यहां तक कि किसी फिल्म निर्माता को मेरे बच्चों से मिलने के लिए फोन करना भी उनसे यह उम्मीद करना है कि वे उन्हें अपने प्रोजेक्ट में ले लेंगे, जो मैं नहीं करूंगा. भला ऐसा कोई क्यों करेगा? अगर मैं फिल्म निर्माताओं से कहूं, तो वे मेरे बच्चे पर दांव क्यों लगाएंगे?' उन्होंने आगे कहा, 'मेरे बच्चों पर कोई दबाव नहीं है. शाहरुख खान या फिर ऋतिक रोशन जैसे सितारों के बच्चों पर एक अलग ही दबाव होता है. उन्हें और बड़ा बनना पड़ता है. मेरे बच्चों पर ऐसा कोई दबाव नहीं है. उन्हें बस अच्छा एक्टर बनने की जरूरत है.'