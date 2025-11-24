Dharmendra Death: बेरोजगारी से हताश धर्मेंद्र ने जब पकड़ ली थी पंजाब के लिए ट्रेन, मनोज कुमार ने रोका और फिर...

Dharmendra Death Mumbai: हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र का आज 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी है. धर्मेंद्र के निधन की खबर आते ही पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई. धर्मेंद्र 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे. बॉलीवुड के तमाम दिग्गज उनके अंतिम संस्कार के लिए मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पहुंच रहे हैं. धर्मेंद्र के निधन पर उनसे जुड़े किस्से बॉलीवुड के दिग्गजों को याद आएंगे. धर्मेंद्र के पंजाब से आकर माया नगरी में आकर सुपरस्टार बनने तक का सफर आसान नहीं था. उन्हें भी काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा था. आइए हम आपको बताते हैं उनके इसी संघर्ष की एक कहानी जब मनोज कुमार ने उन्हें मुंबई छोड़ने से रोका था.

मुंबई में संघर्ष के दिनों में मनोज कुमार धर्मेंद्र के लिए मसीहा बनकर सामने आए थे. हर तरह से कोशिशें करने के बावजूद धर्मेंद्र को जब फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला तब उन्होंने वापस अपने घर पंजाब लौटने का मन बना लिया था. दरअसल धर्मेंद्र और मनोज कुमार एक ही ढाबे पर खाना खाते थे. वहीं पर दोनों की पहचान हुई थी. एक दिन मनोज कुमार जब ढाबे पर खाना खाने पहुंचे तब ढाबे वाले ने उन्हें धर्मेंद्र की दी गई एक चिट्ठी सौंपी. उस चिट्ठी में धर्मेंद्र ने लिखा था कि बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें यहां काम नहीं मिला अब वो निराश होकर अपने गांव वापस जा रहे हैं.

मनोज कुमार की रिक्वेस्ट पर धर्मेंद्र ने किस्मत को एक मौका और दिया

इस चिट्ठी को पढ़ते ही मनोज कुमार तुरंत धर्मेंद्र के घर पहुंचे जहां धर्मेंद्र अपना सामान समेट कर रेलवे स्टेशन निकल चुके थे. मनोज कुमार तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने देखा कि धर्मेंद्र ट्रेन में बैठने वाले ही हैं. तभी उन्होंने धर्मेंद्र को रोका और कहा कि उन्हें स्क्रिप्ट राइटिंग का काम मिल गया है. इतना पैसा तो मिली ही जाएगा कि हम दोनों का खर्च चल सकता है. इसलिए तुम कुछ दिन और रुक जाओ. पहले तो धर्मेंद्र ने इनकार कर दिया था लेकिन मनोज कुमार ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा और हर किसी का वक्त जरूर बदलता है. मनोज की बातों को ध्यान से सुन धर्मेंद्र ने ट्रेन छोड़ दी और अपनी किस्मत को एक और मौका दिया.

1960 में मिली थी धर्मेंद्र को पहली फिल्म

बॉलीवुड में शुरुआती दौर में धर्मेंद्र और मनोज दोनों को ही फिल्में नहीं मिल रही थी ऐसे में खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था. हालांकि मनोज कुमार स्क्रिप्ट राइटिंग से भी अपना खर्च निकाल लेते थे. धर्मेंद्र के पास बेहतरीन पर्सनालिटी और दमदार आवाज तो जरूर थी लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा था. ऐसे में मनोज कुमार ने धर्मेंद्र के बेरोजगारी के दिनों में उनका खर्च भी उठाया था. इसके बाद साल 1960 में वो दौर भी आया जब धर्मेंद्र को उनकी डेब्यू फिल्म मिली. ये फिल्म थी 'दिल भी तेरा हम भी तेरे'. ये फिल्म बॉलीवुड की बड़ी हिट साबित हुई. वहीं, मनोज कुमार इसके 3 साल पहले ही फिल्मों में एंट्री ले चुके थे.

