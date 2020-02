इस बॉलीवुड एक्टर ने Salman Khan पर साधा निशाना, TWEET कर सुना दीं खरी-खोटी

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के फैंस तो हमेशा ही सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते हैं लेकिन इस बार एक बॉलीवुड एक्टर ने ट्वीट करके उन्हें आढ़े हाथों लिया है. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सलमान खान (Salman Khan) पर इस एक्टर ने निशाना साधा है. बल्कि पहले भी कई बार वह 'भाईजान' को दो टूक बातें सुना चुके हैं.

सलमान को हमेशा निशाने पर रखने वाले बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने उन्हें लेकर फिर काफी तीखी बातों वाला ट्वीट किया है. इस ट्वीट में भी उन्होंने सलमान खान सलमान खान (Salman Khan) पर एक तंज कसा है. अब KRK का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Bro @BeingSalmanKhan approx 34 thousand people did vote for this survey and 56% people consider me more honest than you. Ppl trust me more than you. Means they love me more than you bro! Your stardom is finished bro! And #TheBrandKRK the no.1 critic in the world in rocking https://t.co/pSdXv3BuDg

— KRK (@kamaalrkhan) February 20, 2020