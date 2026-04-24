सलमान खान की कार्बन कॉपी निकला ये स्टारकिड! साजिद नाडियाडवाला के बेटे का वीडियो वायरल, लुक्स पर फिदा हुए फैंस

Sajid Nadiadwala Son Salman Khan Copy: बॉलीवुड के स्टार किड आए दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने रहते हैं. ऐसे ही एक स्टारकिड अपने लुक्स की वजह से खूब लाइमलाइट में है. मशहूर फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला के बेटे सूफयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. हाल ही में सूफयान नाडियाडवाला का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तमाम तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. सूफयान के पब्लिक अपीयरेंस में आते ही लोगों ने उनकी तुलना सलमान खान से करनी शुरू कर दी. कुछ लोग तो उन्हें सलमान खान की कार्बन कॉपी बता रहे हैं.

साजिद नाडियाडवाला के बेटे ने खींचा फैंस का ध्यान

बॉलीवुड में आने से पहले ही फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला के बेटे सूफयान नाडियाडवाला ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. हाल ही में एक पब्लिक अपीयरेंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर चर्चा का एक वायरल टॉपिक बना दिया है. हर कोई उनकी तुलना सलमान खान से कर रहा है और कुछ लोग उन्हें पुलकित सम्राट से भी कंपेयर कर रहे हैं.

फिटेड नीली टी-शर्ट पहने दिखे सूफयान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सूफयान नाडियाडवाला एक फिटेड नीली टी-शर्ट पहने नजर आए, जिसके साथ उन्होंने एक पेंडेंट और इयररिंग्स भी पहन रखे थे. जैसे ही उनका ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, वैसे ही यूजर्स ने सलमान खान से उनकी शक्ल मिलने की बात कहना शुरू कर दिया, जिससे रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई. इस वीडियो में सूफयान का लुक एकदम सलमान खान की तरह लग रहा था. साजिद नाडियाडवाला की दूसरी पत्नी वरदा खान से दो बेटे हैं, सुभान और सूफयान नाडियाडवाला. मुंबई में एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान सूफयान नाडियाडवाला को पैपराजी ने स्पॉट किया था और तब से ही वह हॉट टॉपिक बन गए हैं.

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वीडियो पर फैंस कर रहे कमेंट्स

वायरल हो रही वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल सलमान खान जैसा लग रहा है.' दूसरे ने लिखा, 'सलमान खान, विजय शर्मा और पुलकित सम्राट का कॉम्बो है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सलमान खान नहीं, सोहेल खान जैसा लग रहा है.' बता दें कि साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान में काफी अच्छी दोस्ती है. साजिद के बड़े बेटे सुभान नाडियाडवाला बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं और उनकी फिल्म का नाम 'ऐसी दीवानगी' है. वहीं, सूफयान फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं और वह अक्सर लाइमलाइट से दूर रहे हैं. साल 2010 में जन्मे सूफयान ने जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन की है.