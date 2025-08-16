घर वालों के खिलाफ जाकर इस एक्टर ने गर्लफ्रेंड संग लिए थे सात फेरे, आज लोग देते हैं इस रोमांटिक जोड़ी की मिसाल!
घर वालों के खिलाफ जाकर इस एक्टर ने गर्लफ्रेंड संग लिए थे सात फेरे, आज लोग देते हैं इस रोमांटिक जोड़ी की मिसाल!

बॉलीवुड के इस एक्टर ने इंडस्ट्री में डेब्यू करने से पहले ही दूसरे धर्म की लड़की और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी रचा ली थी. इस शादी के खिलाफ उनके परिवार के साथ-साथ इंडस्ट्री के कई लोग थे. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:38 AM IST
घर वालों के खिलाफ जाकर इस एक्टर ने गर्लफ्रेंड संग लिए थे सात फेरे, आज लोग देते हैं इस रोमांटिक जोड़ी की मिसाल!

फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर्स नाम कमाने और बड़ा स्टार बनने के लिए आते हैं मगर उसके लिए उन्हें कई चीजों को अपनाना पड़ता है जिसमें शादी भी शामिल हैं. बॉलीवुड में लोगों का मानना है कि कम उम्र में एक्टर्स के शादी कर लेने से उनके करियर पर बुरा असर पड़ता है और मनपसंद रोल नहीं मिलते हैं. मगर इस स्टार ने सभी को गलत साबित कर दिया था. आज हम अपनी इस स्टोरी में बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी की बात कर रहे हैं.

सुनील शेट्टी ने इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड माना कादरी के साथ सात फेरे ले लिए थे. जिसके लिए उन्हें कई लोगों को द्वारा हिदायत भी दी गई थी कि इससे उनका करियर रफ्तार नहीं पकड़ेगा. वहीं सुनील शेट्टी के घर वाले भी इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थे मगर सभी की बात को नजरअंदाज करते हुए और अपने दिल की सुनकर सुनील शेट्टी ने माना कादरी से शादी कर ली थी. सुनील शेट्टी ने साल 1992 में फिल्म बलवान से डेब्यू किया था इस फिल्म में उनके साथ फीमेल लीड के रूप में एक्ट्रेस दिव्या भारती नजर आई थीं. इस मूवी ने अच्छी कमाई की थी. 

सुनील शेट्टी की पत्नी माना कादरी अपनी बहन के साथ एक फैशन क्लोदिंग ब्रांड भी चला रही हैं जिसके कलेक्शन के बारे में वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपडेट देती रहती हैं. माना के फैशन ब्रांड का नाम ‘विद लव माना’ है वहीं माना रियल स्टेट में भी काफी अच्छा कर रही हैं. 

यह भी पढ़ें: ‘बिग बॉस 18’ फेम कशिश कपूर पर डिजाइनर ने लगाया आरोप, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सुनाई खरी-खोटी!

एक्टर सुनील शेट्टी अपनी पत्नी माना के बारे में कई इंटरव्यू में बात करते हुए नजर आते हैं. इस कपल के बीच आज भी रोमांटिक केमिस्ट्री को देखकर फैंस हैरान रह जाते हैं. माना कादरी की खूबसूरती की चर्चा इंडस्ट्री में कई बार होती रहती है. वहीं सुनील शेट्टी और माना के दो बच्चे बेटी अथिया शेट्टी और बेटा अहान शेट्टी है. इस कपल ने हाल ही में अपनी बेटी अथिया की शादी उनके लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड और क्रिकेटर के एल राहुल से बड़ी धूमधाम से सम्पन्न कराई थी. वहीं उनके बेटे अहान ने भी हाल ही में फिल्म ‘तड़प’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

