Actress Bindu का छलका दर्द, सबसे ज्यादा वोट मिलने के बाद भी नहीं दिया गया कभी फिल्मफेयर अवॉर्ड, हुआ भेदभाव

Actress Bindu Regret for nor getting Awards: अभिनेत्री बिंदू वो एक्ट्रेस हैं जिन्हें अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक के साथ काम किया और स्क्रीन पर जब भी आईं तो जादू सा चला गईं. वो हीरोईन नहीं थी लेकिन हीरोईन से कम भी नहीं थीं. यही वजह रही कि उन्हें अपने दौर में अवॉर्ड शो में ढेरों नॉमिनेशन भी मिले और कई सारे अवॉर्ड भी जीतकर घर लाईं लेकिन फिल्मफेयर जैसे बड़े अवॉर्ड शो में नॉमिनेशन के बावजूद उन्हें कभी कोई अवॉर्ड नहीं मिला और इसका मलाल उन्हें आज तक है.

इंटरव्यू में किया खुलासा

एक लेटेस्ट इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपने करियर से जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताईं इस दौरान जब उनसे कभी कोई अवॉर्ड ना मिलने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कई फिल्मों में उनका दमदार रोल था और हीरोईन के बराबर की भूमिका थी. उन्हें फिल्मफेयर में भर-भर के नॉमिनेशन भी मिले लेकिन उन्हें अवॉर्ड कभी नहीं मिला. उनके मुताबिक उन्हें ये पता भी चला था कि सबसे ज्यादा वोट उन्हें ही मिले है इसके बावजूद भी उन्हें अवॉर्ड नहीं दिया गया. बिंदू के मुताबिक जब दो रास्ते के लिए उन्हें नॉमिनेशन मिला तो उन्हें कहा गया कि पहली फिल्म है लिहाजा अवॉर्ड नहीं दे सकते. लेकिन गुड्डी के लिए जया भादुड़ी के लिए अवॉर्ड दे दिया गया जबकि वो उनकी पहली फिल्म थी. बिंदू के मुताबिक उस वक्त उन्हें इन बातों का बुरा लगता था. लेकिन आज वो समय के साथ आगे बढ़ चुकी हैं लेकिन दिल में कहीं ना कहीं मलाल जरूर है. नहीं छोड़ा वैम्प का किरदार

यूं तो बिंदू भी हीरोईन बनना चाहती थीं लेकिन उन्हें वैम्प के रोल में इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि उनके कॉम्पीटिशन में दूर दूर तक कोई नहीं था. लिहाजा उन्होंने इसी किरदार को पकड़ कर रखा और हीरोईन बनने की होड़ में वो नहीं खोया जो पा चुकी थीं.