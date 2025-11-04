Advertisement
‘14 महीने बाद दिखी उम्मीद की किरण’, भाई के लिए कोर्ट में लड़ी जंग, सेलिना जेटली की आंखों में आए आंसू, बोलीं- ‘भाई, आपने हमारे लिए लड़ाई…’

बॉलीवुड एक्ट्रेस सलीना जेटली के भाई विक्रांत जेटील साल 2016 से यूएई में हैं, जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी के चलते पिछली साल 2024 में अरेस्ट कर लिया गया था. वहीं इस मुद्धे पर अपडेट देते हुए एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. आइए जानते हैं पूरी खबर

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:23 AM IST
‘14 महीने बाद दिखी उम्मीद की किरण’, भाई के लिए कोर्ट में लड़ी जंग, सेलिना जेटली की आंखों में आए आंसू, बोलीं- ‘भाई, आपने हमारे लिए लड़ाई…’

एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपने भाई की सुरक्षा और उनकी रिहाई के लिए मदद मांगी थी. इस याचिका पर बीते दिन यानी 3 नवंबर को सुनवाई हुई है, सेलिना के भाई को पिछली साल सितंबर 2024 को कथित तौर पर नेशनल सिक्योरिटी के चलते (यूएई) में हिरासत में लिया गया था. वहीं अदालत ने विदेश मंत्रालय (MEA) से एक्ट्रेस और उनके भाई की बीच बातचीत कराने और इंडियन सिटीजन होने के नाते कानूनी तौर पर हर तरह से करने का वादा किया है. इस सुनवाई के दौरान सेलिना अदालत में मौजूद थीं, जिसपर बात करते हुए एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है.

 

Ray Of Hope
सेलिना जेटली ने इस पोस्ट में लिखा, 'Ray Of Hope ‘आशा की किरण’ … 14 महिने की कड़ी मशक्कत के बाद, मैं आखिरकार अंधेरी सुरंग के अंत में एक रोशनी तक पहुंच गई हूं. मैं अभी-अभी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से बाहर निकल रही हूं, जहां मेरे भाई से जुड़ी मेरी रिट याचिका पर सुनवाई हुई है.’ वहीं एक्ट्रेस ने इस पोस्ट में पूरे मामले की जानकारी भी दी है. सेलिना ने इस पोस्ट में आगे लिखा, ‘भाई, आपने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, अब समय आ गया है कि हम आपके पीछे खड़े हों.’

एक्ट्रेस ने सरकार को बताया एकमात्र सहारा
एक्ट्रेस ने इस पोस्ट में आगे लिखा, ‘एक साल से मैं आपके लिए जवाब ढूंढ रही हूं. अब मैं हमारी सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वह आपके लिए लड़े और आपको सुरक्षित देश वापस ले आए. मेरा एकमात्र सहारा अब सरकार है, जिस पर मुझे भरोसा है, वह भारत सरकार है, और मुझे विश्वास है कि वे इस चौथी पीढ़ी के सैनिक, युद्ध के दिग्गजों के बेटे, पोते और पर पोते की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, जिन्होंने अपना सब कुछ, अपनी पूरी जवानी, हमारे देश की सेवा में, और सीओएएस वीरता के धारक के रूप में समर्पित कर दी है.’

विदेश मंत्रालय पर लगाई आरोप
आपको बता दें सेलिना जेटली ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके भाई के खिलाफ दायर किए गए मामले की स्थिति को लेकर परिवार को कोई भी सही जानकारी नहीं दी जा रही है, उन्होंने यह भी कहा कि बीते एक साल में भारतीय दूतावास की ओर से केवल चार बार ही कॉन्सुलर मुलाकात की अनुमति दी गई. एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्रालय ने उनके भाई की स्थिति, कानूनी प्रक्रिया और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देने में अब तक लापरवाही की है. इसलिए उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि केंद्र सरकार उनके भाई के लिए कानूनी सहायता, नियमित कॉन्सुलर संपर्क और परिवार से सीधी बातचीत कराने में मदद करे और इसके लिए तुरंत कदम उठाने की गुहार लगाई है. 

