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Hindi Newsबॉलीवुड‘लड़कियों से ही क्यों होती हैं इतनी उम्मीदें?’ दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में उतरीं ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड, इंडस्ट्री पर साधा निशाना

‘लड़कियों से ही क्यों होती हैं इतनी उम्मीदें?’ दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में उतरीं ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड, इंडस्ट्री पर साधा निशाना

Saba Azad on Deepika Padukone 8-Hour Shift Demand: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कुछ समय पहले 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड की थी. अब इस बीच बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने दीपिका का सपोर्ट किया और 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड का खुलकर समर्थन किया.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 26, 2026, 08:04 AM IST
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‘लड़कियों से ही क्यों होती हैं इतनी उम्मीदें?’ दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में उतरीं ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड, इंडस्ट्री पर साधा निशाना

Saba Azad on Deepika Padukone 8-Hour Shift Demand: बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कुछ महीनों पहले ही 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड की थी. एक्ट्रेस की इस डिमांड के चलते इंटरनेट पर अलग ही बहस छिड़ गई थी. बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक कई सेलेब्स ने दीपिका की इस डिमांड का सपोर्ट किया था. ऐसे में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस सबा आजाद ने दीपिका की इस डिमांड पर खुलकर बात की.

सबा आजाद ने किया दीपिका का सपोर्ट

सबा आजाद ने यह सवाल भी उठाया कि किसी महिला से बच्चा होने के तुरंत बाद 8 घंटे काम करने की उम्मीद क्यों की जाती है. इस इंडस्ट्री में जेंडर के आधार पर वेतन में इतना बड़ा अंतर क्यों है. सबा आजाद ने यह भी माना कि कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन अभी सफर लंबा है. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा, 'सबसे ज्यादा प्रगतिशील घरों में भी औरतें काम पर जा सकती हैं, लेकिन घर वापस आने के बाद उन्हें ही सबका ध्यान रखना और खाना खिलाना पड़ता है.'

'लड़कों से घर पर रहने को नहीं कहा जाता..'

एक्ट्रेस सबा आजाद ने आगे कहा कि 'लड़कों से घर पर रहने को नहीं कहा जाता, लेकिन लड़कियों से कहा जाता है कि रात 8 बजे के बाद बाहर न जाएं. लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है. दुनिया में घरेलू हिंसा जैसी चीजें मौजूद हैं. 'मनोस्फीयर' अभी भी एक्टिव है. मुझे लगता है कि हम अभी भी पीछे की ओर चल रहे हैं.'

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'हमारी इंडस्ट्री में अब महिलाओं के बारे में...'

वहीं, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की 8 घंटे वाली शिफ्ट की डिमांड पर सबा आजाद ने कहा, 'कला का सफर हमेशा से अलग रहा है और इसने समाज की सोच को चुनौती भी दी है. हमारी इंडस्ट्री में अब महिलाओं के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और 8 घंटे काम करने की मांग कर रही हैं? इन चीजों में अभी तक कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है और संघर्ष अभी भी जारी है.'

'अभी भी नहीं मिल रहा महिलाओं को उनका हक..'

एक्ट्रेस सबा आजाद ने आगे कहा, 'महिलाओं को अभी भी उनका हक नहीं मिल रहा है. उन्हें अक्सर उनकी जगह दिखा दी जाती है. फिलहाल चीजें बेहतर हो रही हैं. महिलाओं के लिए ओटीटी पर भी कंटेंट बन रहा है. शादीशुदा होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि किसी को काम मिलना बंद हो जाता है. शादीशुदा महिलाएं भी अच्छा काम कर रही हैं. इसलिए ओटीटी को धन्यवाद दिया जा सकता है. अब 'स्टारडम' के मुकाबले 'कंटेंट' की ज्यादा पूछ हो रही है.'

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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