राखी से ठीक एक दिन पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ने खोया भाई, दिल्ली में हुई हत्या, मामूली से बात हुआ था झगड़ा

Huma Qureshi Cousin Brother Died: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हत्या कर दी गई. ये झगड़ा पार्किंग को लेकर हुआ था, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि गुस्से में उनकी हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया. घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. ये घटना दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की जंगपुरा भोगल बाजार लेन में गुरुवार रात करीब 11 बजे के आस-पास हुई. बताया जा रहा है कि स्कूटी को घर के गेट से हटाने को लेकर विवाद हुआ था. इसी बहस के दौरान कुछ लोगों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया. घटना के तुरंत बाद आसिफ को पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.

हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या

पुलिस के मुताबिक, आसिफ ने अपने घर के मुख्य गेट के सामने खड़ी स्कूटी को हटाने के लिए कहा था. इसी बात पर उनका झगड़ा पड़ोसियों से हो गया. आरोप है कि विवाद के बाद पड़ोसियों ने धारदार हथियारों से आसिफ पर हमला किया. हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मौके पर मौजूद लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागे, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. आसिफ की पत्नी सैनाज कुरैशी और उनके परिवार वालों का कहना है कि ये हमला बहुत ही छोटी सी बात पर किया गया.

पार्किंग को लेकर हुआ झगड़ा

उनके मुताबिक, पहले भी इस तरह की पार्किंग को लेकर झगड़े हो चुके थे. लेकिन इस बार बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने आसिफ की जान ही ले ली. उन्होंने आरोपियों पर बेरहमी से हमला करने का आरोप लगाया. सैनाज ने बताया कि गुरुवार की रात जब आसिफ अपने काम से लौटे, तो उन्होंने देखा कि पड़ोसी ने फिर से अपनी स्कूटी घर के गेट के सामने खड़ी कर रखी थी. जब उन्होंने स्कूटी हटाने को कहा, तो पड़ोसी न सिर्फ झगड़ने लगे बल्कि गाली-गलौज पर उतर आए.

मामले की जांच कर रही पुलिस

इसके बाद उन्होंने मिलकर आसिफ पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है. इलाके में लोगों में इस घटना को लेकर डर और गुस्सा दोनों है. आसिफ की मौत से परिवार सदमे में है और न्याय की मांग कर रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.