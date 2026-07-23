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सलमान खान और आलिया भट्ट के बाद करीना कपूर का छात्रों के समर्थन में पोस्ट, कहा- उन्हें अनसुना करना नामुमकिन

Kareena Kapoor Khan On CJP Protest: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने दिल्ली के जंतर मंतर में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. इससे पहले और भी कई बॉलीवुड सितारे इस पर अपना मैसेज शेयर कर चुके हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 23, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:52 PM IST
सलमान खान और आलिया भट्ट के बाद करीना कपूर का छात्रों के समर्थन में पोस्ट, कहा- उन्हें अनसुना करना नामुमकिन

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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