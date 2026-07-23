सलमान खान और आलिया भट्ट के बाद करीना कपूर का छात्रों के समर्थन में पोस्ट, कहा- उन्हें अनसुना करना नामुमकिन

करीना के अलावा वरुण धवन ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट का समर्थन किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा,' छात्र हमारे देश का भविष्य हैं. जब किसी छात्र का सपना चकनाचूर हो जाता है, तो यह सिर्फ एक का सपना नहीं टूटता. यह पूरे परिवार का सपना टूट जाता है. जब उन्हें लगता है कि व्यवस्था ने उन्हें निराश किया है, तो उन्हें सवाल पूछने का पूरा अधिकार है. उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए और ईमानदारी से उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए.' वरुण ने इस बात पर जोर दिया कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और उनकी मांगों पर ही ध्यान केंद्रित रहना चाहिए. उन्होंने लिखा,' मैं अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे इन चिंताओं पर ध्यान दें और निष्पक्ष, पारदर्शी और सार्थक समाधान की दिशा में काम करें, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो सके. मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि यह छात्रों का ही विरोध प्रदर्शन बना रहे, छात्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों और उनके लिए उचित समाधानों पर ही ध्यान केंद्रित रहना चाहिए. शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक अधिकार है और प्रत्येक छात्र को इस अधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलनी चाहिए. जय हिंद.'