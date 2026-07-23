सलमान खान और आलिया भट्ट के बाद करीना कपूर का छात्रों के समर्थन में पोस्ट, कहा- उन्हें अनसुना करना नामुमकिन

CJP Protest: दिल्ली के जंतर मंतर में हो रहे प्रदर्शन को लेकर बॉलीवुड के कई सितारों का रिएक्शन देखने को मिला है. अबतक सलमान खान, आलिया भट्ट और अनन्या पांडे समेत कई बड़े सितारों ने छात्रों का समर्थन करते हुए युवाओं की मांगों को सुनने की अपील की है.
प्रदर्शन को लेकर एक्ट्रेस करीना कपूर ने भी छात्रों का समर्थन किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिलना, चाहिए जिस पर वे भरोसा कर सकें.
करीना कपूर ने अपने इंस्टा पोस्ट में लिखा,' मैंने कुछ दिनों तक इस बारे में सोचा, लेकिन अब और नहीं सोच सकती. इतने सारे युवाओं की आवाजें, जो अपनी बात सुनाने की गुहार लगा रहे हैं उन्हें अनसुना करना नामुमकिन है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. हम सभी जानते हैं कि एक बच्चे के लिए शिक्षा का क्या महत्व है. यह उन्हें आत्मविश्वास देती है. यह उन्हें उम्मीद देती है. यह परिवारों को इस बात का प्रमाण देती है कि कल आज से बेहतर हो सकता है, लेकिन शिक्षा तभी कारगर होती है जब बच्चे इस पर विश्वास करते हैं और वे उस पल विश्वास करना छोड़ देते हैं जब उन्हें यह एहसास होता है कि ईमानदारी, मेहनत और योग्यता का कोई महत्व नहीं है.'
करीना ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिलना चाहिए, जिस पर वे भरोसा कर सकें. उन्होंने लिखा,' किसी भी बच्चे को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनका प्रयास पर्याप्त होगा या नहीं. उन्हें एक ऐसा सिस्टम मिलना चाहिए जिस पर वे भरोसा कर सकें, जहां योग्यता को महत्व दिया जाए, मेहनत का फल मिले और हर बच्चा समान स्तर पर शुरुआत करे. यह कोई बड़ी मांग नहीं है. यह मिनिमम रिक्वायरमेंट है. जब पूरी पीढ़ी अपने भविष्य के बारे में एक स्वर में बात करती है, तो सुनना कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है. हमारे बच्चे हमें उतनी ही बारीकी से देख रहे हैं जितनी बारीकी से हम उन्हें देखते हैं. हम अभी कैसे प्रतिक्रिया देते हैं. बाद में नहीं, अभी इससे उन्हें पता चलेगा कि निष्पक्षता और विश्वास वास्तविक हैं या केवल बड़ों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द. वे कल के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं. वे खुद कल हैं.'
करीना के अलावा वरुण धवन ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट का समर्थन किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा,' छात्र हमारे देश का भविष्य हैं. जब किसी छात्र का सपना चकनाचूर हो जाता है, तो यह सिर्फ एक का सपना नहीं टूटता. यह पूरे परिवार का सपना टूट जाता है. जब उन्हें लगता है कि व्यवस्था ने उन्हें निराश किया है, तो उन्हें सवाल पूछने का पूरा अधिकार है. उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए और ईमानदारी से उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए.' वरुण ने इस बात पर जोर दिया कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और उनकी मांगों पर ही ध्यान केंद्रित रहना चाहिए. उन्होंने लिखा,' मैं अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे इन चिंताओं पर ध्यान दें और निष्पक्ष, पारदर्शी और सार्थक समाधान की दिशा में काम करें, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो सके. मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि यह छात्रों का ही विरोध प्रदर्शन बना रहे, छात्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों और उनके लिए उचित समाधानों पर ही ध्यान केंद्रित रहना चाहिए. शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक अधिकार है और प्रत्येक छात्र को इस अधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलनी चाहिए. जय हिंद.'